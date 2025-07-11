Як обрізати малину влітку, щоб наступного року зібрати на 10 кг більше ягід

Як правильно обрізати малину влітку / © pixabay.com

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Саме влітку видно, які пагони вже віддали свій урожай, а які тільки набираються сил. Якщо в цей період правильно обрізати кущі малини, наступного року ви зможете отримати на 40% більше ягід, і вони будуть значно більшими та солодшими. До того ж, гілки стануть міцнішими і не ламатимуться під вагою плодів. Про це пише ресурс «Добрі Новини».

Як правильно обрізати малину після збору врожаю

Позбудьтеся старих пагонів. Їх легко впізнати, вони темні, сухі, іноді з тріщинами. Вирізайте їх повністю під самий корінь, не залишаючи пеньків.

Прорідіть молоді пагони. Якщо молода поросль занадто густа, це виснажує кущ. Залишайте лише 5-7 найсильніших гілок, решту обрізайте. Завдяки цьому рослина зосередиться на розвитку ягід і не витрачатиме сили на зелену масу.

Укоротіть верхівки молодих пагонів. Якщо вони витягнулися занадто високо, обріжте кінчики. Це стимулює ріст бічних гілочок, на яких згодом з’явиться ще більше ягід.

Які ще поради для догляду за малиною

Зберіть опале листя та обрізки. Їх необхідно прибрати з ділянки, щоб уникнути хвороб. Можна висушити і спалити чи відправити в компост.

Підживіть кущі після обрізки. Ідеально підійдуть перегній, настій деревної золи або спеціальні органічні добрива. Це допоможе зміцнити кущі перед зимовими холодами.

Повторна обрізка навесні. У травні наступного року обріжте верхівки пагонів ще на 10–15 см — це знову активізує бічні гілки та збільшить урожай.