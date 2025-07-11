Народному депутату України повідомили про підозру у шахрайстві / © Державне бюро розслідувань

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Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві народному депутату України. Він використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі для оборудок з постачанням мінеральних добрив до України та врешті привласнив 14,5 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. За даними видання «Українська правда», йдеться про нардепа Євгена Шевченка.

За даними слідства, 2021 року нардеп через зв’язки з політичним керівництвом Білорусі організував укладення угоди про постачання міндобрив між окремими суб’єктами господарювання.

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Діючи у змові з поки що невідомими особами, підозрюваний цього року збрехав компаніям-постачальникам міндобрив про те, що білоруська залізниця не дає дозволу на перевезення вантажу через невідповідність вагонів-цистерн.

Тож політик пообіцяв вирішити проблему та отримати погодження від білоруської сторони. Для цього фігурант справи вимагав від компанії укласти договір про надання правової допомоги з підприємцем — своїм сином.

Так, юридична компанія від грудня 2021 до лютого 2022 переказала на рахунок цього підприємця 14,5 млн грн за начебто надані юридичні послуги, чого насправді не було.

Таким чином, депутат шляхом обману заволодів коштами в особливо великих розмірах. Наразі підозрюваний перебуває під вартою і йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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За даними ДБР, отримані 14,5 млн грн фігурант справи використав для покупок трьох авто преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 року випуску) та Mercedes-Benz AMG (2022 року випуску). Ці автівки політик оформив на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість машин перевищує 250 тис. євро.

Зазначається, що у межах справи також перевіряються факти причетності до цього злочину колишнього міністра інфраструктури України. Може йтися про Олександра Кубракова, у якого Державне бюро розслідувань 11 липня провело обшуки. За даними джерел УП, ексміністр міг сприяти Шевченку у втіленні оборудки з міндобривами та виманюванням грошей у підприємців.

Сам Кубраков відхрещується від причетності до справи.

«Ані до Євгена Шевченка, ані до Білорусі, ані до закупівель добрив чи то будь-яких інших махінацій я не маю жодного відношення. Останній наш контакт відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси», — написав ексміністр у Мережі.

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