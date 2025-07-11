Ексміністр інфраструктури України Олександр Кубраков / © Партія "Слуга народу"

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Працівники Державного бюро розслідувань 11 липня проводять обшуки у колишнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Справа стосується можливих шахрайські дії народного депутата Євгена Шевченка.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Джерела видання розповіли, що вранці слідчі ДБР проводять обшуки у Кубракова у межах розслідування ймовірного шахрайства Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в державній зраді.

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За словами співрозмовників, народний депутат шахрайським методом виманив у підприємців 14,5 млн грн для начебто закупівлі добрив у Білорусі. Повідомляється, що Кубраков міг сприяти Шевченку у втіленні цього задуму.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Кубракова з посади 9 травня 2024 року. Цьому передувало те, що 2023 року правоохоронці викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив заступник Кубракова — Василь Лозинський. Окрім того, міністр не з’явився на доповідь у парламенті після того, як у квітні 2024 року росіяни знищили Трипільську ТЕС на Київщині.

Щодо Шевченка, то він неодноразово опинявся в центрі скандалів через проросійські заяви та демонстрацію симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У квітні 2021 року нардеп без погодження з офіційними структурами відвідав Мінськ і заявив, що понад третина українців нібито хотіли б бачити Лукашенка президентом. У травні того ж року фракція «Слуга народу» виключила Шевченка зі свого складу.

2023 року начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Шевченко контактував із Лукашенком на прохання українських спецслужб, однак у розвідці згодом заперечили його приналежність до структури.

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У листопаді 2024 року Шевченку повідомили першу підозру в держзраді — за дії, що шкодили обороноздатності України ще до повномасштабного вторгнення. У червні 2025 року йому оголосили ще одну підозру — за події після початку війни. Зараз Шевченко перебуває під вартою.