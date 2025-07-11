ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
283
Час на прочитання
2 хв

В ексміністра Кубракова влаштували обшуки — ЗМІ

За даними ЗМІ, Кубраков міг сприяти нардепу Шевченку в реалізації шахрайської схеми.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ексміністр інфраструктури України Олександр Кубраков

Ексміністр інфраструктури України Олександр Кубраков / © Партія "Слуга народу"

Працівники Державного бюро розслідувань 11 липня проводять обшуки у колишнього міністра інфраструктури України Олександра Кубракова. Справа стосується можливих шахрайські дії народного депутата Євгена Шевченка.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

Джерела видання розповіли, що вранці слідчі ДБР проводять обшуки у Кубракова у межах розслідування ймовірного шахрайства Шевченка, якому раніше оголосили дві підозри в державній зраді.

За словами співрозмовників, народний депутат шахрайським методом виманив у підприємців 14,5 млн грн для начебто закупівлі добрив у Білорусі. Повідомляється, що Кубраков міг сприяти Шевченку у втіленні цього задуму.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила Кубракова з посади 9 травня 2024 року. Цьому передувало те, що 2023 року правоохоронці викрили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів, до складу якого входив заступник Кубракова — Василь Лозинський. Окрім того, міністр не з’явився на доповідь у парламенті після того, як у квітні 2024 року росіяни знищили Трипільську ТЕС на Київщині.

Щодо Шевченка, то він неодноразово опинявся в центрі скандалів через проросійські заяви та демонстрацію симпатій до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У квітні 2021 року нардеп без погодження з офіційними структурами відвідав Мінськ і заявив, що понад третина українців нібито хотіли б бачити Лукашенка президентом. У травні того ж року фракція «Слуга народу» виключила Шевченка зі свого складу.

2023 року начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Шевченко контактував із Лукашенком на прохання українських спецслужб, однак у розвідці згодом заперечили його приналежність до структури.

У листопаді 2024 року Шевченку повідомили першу підозру в держзраді — за дії, що шкодили обороноздатності України ще до повномасштабного вторгнення. У червні 2025 року йому оголосили ще одну підозру — за події після початку війни. Зараз Шевченко перебуває під вартою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie