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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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895
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РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині та просувається далі: мапи DeepState

Окупанти мають просування у Донецькій області.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Армія РФ.

Армія РФ. / © Associated Press

Російська армія окупувала Ялту на Донеччині. Окрім того, біля кількох населених пунктів загарбники мають просування.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

“Ворог окупував Ялту (Донецька область - Ред.), - наголосили аналітики.

До слова, ще кілька дів тому ресурс інформував про просування загарбників біля цього села.

РФ захопила Ялту на Донеччині. Мапа: DeepState. / © Deepstatemap

РФ захопила Ялту на Донеччині. Мапа: DeepState. / © Deepstatemap

“Ворог також просунувся біля Воскресенки, Толстого, Полтавки, у Мирному та Кам'янському”, - йдеться у повідомленні.

МАПИ

Просування армії РФ. Мапа: DeepState. / © Deepstatemap

Просування армії РФ. Мапа: DeepState. / © Deepstatemap

Просування армії РФ. Мапа: DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Просування армії РФ. Мапа: DeepState. / © t.me/DeepStateUA

Просування армії РФ. Мапа: DeepState. / © Deepstatemap

Просування армії РФ. Мапа: DeepState. / © Deepstatemap

Нагадаємо, Defense Express наголошує на тому, що Росія зосередила на Покровському напрямку майже половину всіх своїх ресурсів. Її бойова активність на цій ділянці фронту перевищує 40%. Українські сили ведуть стратегічну оборонну операцію, перемелюючи ресурси ворога.

The New York Times писало про те, що фронт на сході може обвалитися. РФ може прорвати оборону України на Донбасі та наблизитись до захоплення всієї Донецької області, якщо захопить місто Костянтинівку.

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