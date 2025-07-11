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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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316
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

За добу росіяни втратили понад 20 артсистем і 222 дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії у війні.

Втрати Росії у війні. / © Associated Press

Станом на ранок 11 липня ЗСУ знищили 1 031 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 031 620 (+1040) осіб,

  • танків – 11013 (+2) од

  • бойових броньованих машин – 22979 (+7) од

  • артилерійських систем – 30163 (+23) од

  • РСЗВ – 1437 (+0) од

  • засоби ППО – 1193 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222)

  • крилаті ракети – 3459 (+14)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54732 (+76)

  • спеціальна техніка – 3929 (+0).

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо назвав втрати РФ та України загиблими від початку 2025 року. Так, від початку цього року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими.

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