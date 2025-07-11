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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
За добу росіяни втратили понад 20 артсистем і 222 дрони.
Станом на ранок 11 липня ЗСУ знищили 1 031 620 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 031 620 (+1040) осіб,
танків – 11013 (+2) од
бойових броньованих машин – 22979 (+7) од
артилерійських систем – 30163 (+23) од
РСЗВ – 1437 (+0) од
засоби ППО – 1193 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45003 (+222)
крилаті ракети – 3459 (+14)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54732 (+76)
спеціальна техніка – 3929 (+0).
Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо назвав втрати РФ та України загиблими від початку 2025 року. Так, від початку цього року Росія втратила на фронті 100 тисяч солдатів загиблими.