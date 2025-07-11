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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
2 хв

День ангела 11 липня: кого та як вітати з іменинами

11 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 11 липня, день ангела

Який сьогодні, 11 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 11 липня

11 липня 2025 року привітайте з іменинами Аркадія, Іларіона, Лева, Олену, Ольгу, Ілону.

Аркадій — давньогрецьке походження, означає “житель Аркадії”. В дитинстві миролюбивий, добрий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Іларіон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “веселий”. В дитинстві допитливий, має тонку душевну організацію. В дорослому віці стає успішним, влюбливим.

Лев — латинське коріння, тлумачиться як “цар звірів”. В дитинстві сумлінний, щирий. В дорослому віці стає гордим, не любить конфліктів.

Олена — давньогрецьке походження, означає “сонячне світло”. В дитинстві харизматична, наполеглива. В дорослому віці стає замкнутою, має дивовижну здатність співпереживати.

Ольга — скандинавське ім’я, перекладається як “свята”. В дитинстві має суперечливий, але сильний характер. В дорослому віці стає одухотвореною, допоможе в скрутну годину.

Ілона — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вогняна”. В дитинстві любить подорожувати, чарівна. В дорослому віці стає правдивою, терпимою.

День ангела 11 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 11 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 11 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — у миті радості, випробувань і рішень. Бажаю світла, душевної гармонії та невичерпної віри в добро. Хай серце ніколи не знає тривоги, а кожен день дарує нові сили та натхнення.

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай ангел-охоронець міцно тримає тебе за руку на шляху життя, береже від негараздів і нашіптує наймудріші рішення. Бажаю добробуту, любові й щирої радості від кожного прожитого дня.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай ім’я твоє буде оберегом, а небесний захисник допомагає долати труднощі, знаходити правильні шляхи та підтримує у найвідповідальніші миті. Міцного здоров’я, тепла в домі й душевної рівноваги!

***

З Днем ангела! Нехай сьогоднішній день буде наповнений любов’ю, добром і щирими словами. Бажаю, щоб твій ангел завжди встигав закривати крилами від усього поганого, а доля відповідала тобі щедрими дарами за твоє щире серце.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хай небесний охоронець щоночі оберігає твій спокій, а вдень надихає на добрі справи. Нехай доля буде до тебе прихильною, серце — сповненим любові, а кожен новий день — кроком до щастя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
308
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