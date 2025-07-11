Экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков / © Партия "Слуга народа"

Реклама

Работники Государственного бюро расследований 11 июля проводят обыски у бывшего министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова. Дело касается возможных мошеннических действий народного депутата Евгения Шевченко.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Источники издания рассказали, что утром следователи ГБР проводят обыски у Кубракова в рамках расследования возможного мошенничества Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в государственной измене.

Реклама

По словам собеседников, народный депутат мошенническим методом выманил у предпринимателей 14,5 млн грн для якобы закупки удобрений в Беларуси. Сообщается, что Кубраков мог способствовать Шевченко в воплощении этого замысла.

Напомним, Верховная Рада уволила Кубракова с должности 9 мая 2024 года. Этому предшествовало то, что в 2023 году правоохранители разоблачили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств, в состав которой входил заместитель Кубракова — Василий Лозинский. Кроме того, министр не явился на доклад в парламенте после того, как в апреле 2024 года россияне уничтожили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Что касается Шевченко, то он неоднократно оказывался в центре скандалов из-за пророссийских заявлений и демонстрации симпатий к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. В апреле 2021 года нардеп без согласования с официальными структурами посетил Минск и заявил, что более трети украинцев якобы хотели бы видеть Лукашенко президентом. В мае того же года фракция «Слуга народа» исключила Шевченко из своего состава.

В 2023 году начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Шевченко контактировал с Лукашенко по просьбе украинских спецслужб, однако в разведке впоследствии отрицали его принадлежность к структуре.

Реклама

В ноябре 2024 года Шевченко сообщили первое подозрение в госизмене — за действия, которые вредили обороноспособности Украины еще до полномасштабного вторжения. В июне 2025 года ему объявили еще одно подозрение — за события после начала войны. Сейчас Шевченко находится под стражей.