Олексій Резніков / © Getty Images

Реклама

У колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова 3 липня Національне антикорупційне бюро провело обшуки.

Про це повідомляє Українська правда.

Видання зазначає, що детективи під час обшуків знайшли «лівий телефон» та вилучили низку важливих документів.

Реклама

Зокрема, за інформацією УП слідчі дії відбулися 30 червня у рамах справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами, яку називають справою «про яйця за 17 гривень».

Варто зауважити, у квітні НАБУ завиляло, що Резніков не фігурує як підозрюваний у цій справі.

Відомо, що Резніков нещодавно повернувся із закордонної поїздки. УП зазначає, що у нього забрали особистий телефон, який не був очищений і містив певну переписку. Наразі його вивчають правоохоронці.

У яких скандалах фігурує Резніков

Раніше, ТСН.ua повідомляв, що на посаду міністра оборони України Олексія Резнікова призначили 4 листопада 2021 року.

Реклама

На початку серпня 2023 Резніков фігурував у скандалі, пов’язаним із закупівлею військових курток для ЗСУ. У журналістському розслідуванні тоді зазначали, що ціна курток, закуплених Міноборони у 2022 році зросла втричі під час доправлення до України.

За результатами розслідування з’ясувалося, що під час транспортування з Туреччини до України характеристики курток були змінені — із «камуфляжних» вони стали «зимовими повітрозахисними», а їх вартість зросла з $29 до $86 за одиницю.

Згодом, Резніков фігурував у розслідуванні про закупівлю Міноборони продуктів харчування для ЗСУ із цінами завищеними удвічі-втричі.

Тоді «випливли на зовні» яйця по 17 гривень за штуку, картопля по 22 гривень за кілограм, цибуля по 42 гривні за кілограм, і не тільки.

Реклама

Тоді Державна аудиторська служба підтвердила цю інформацію, та повідомила, що під час перевірки знайшли велику кількість порушень.

Унаслідок скандалів, свого крісла позбулися: тодішній заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов та директор Департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький.

Сам Резніков тоді вступився за підлеглих, однак 4 вересня 2023 року подав у відставку. Офіційно Верховна Рада відправила його у відставку 5 вересня.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, що приховує міністр єдності Олексій Чернишов та хто заплатив за нього заставу 120 мільйонів.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.