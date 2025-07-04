Страшна аварія в Німеччині: серед пасажирів є громадяни України

У Німеччині перекинувся автобус / © NDR

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Автобус, що прямував з Копенгагена до Відня, перекинувся в Німеччині неподалік Берліна. Внаслідок ДТП одна людина отримала серйозні травми. Серед пасажирів були громадяни України.

Про це повідомляє NDR.

Аварія сталася серед ночі на трасі A19 біля міста Ребель. Приблизно за 100 км на північний захід від Берліна. Близько 2:30 автобус з 54 пасажирами та двома водіями перекинувся у кювет. Всього постраждали 23 людини. Одного чоловіка госпіталізували у важкому стані після двогодинної операції з його визволення з понівеченого автобуса. Пасажирів з незначними травмами також доправили до лікарень для обстеження.

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За інформацією поліції та перевізників, серед пасажирів були громадяни України. Точна кількість не уточнюється. На борту також були громадяни Швеції, Данії, Німеччини, Польщі, Франції, Чехії, Італії, Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії, Китаю, Сирії, Індії, Австралії, Мексики, Бангладеш, Канади та Японії.

На місці аварії тривалий час працювали екстрені служби, а дорогу в напрямку Берліна було перекрито. Автобус підняли за допомогою двох кранів.

Внаслідок аварії одна людина отримала важкі травми. / © NDR

У компанії перевізників висловили співчуття постраждалим. Організувала інший автобус, щоб доставити неушкоджених пасажирів до Берліна, де їм нададуть допомогу з подальшим добиранням до Відня. Також зазначається, що автобус був новим, 2025 року випуску, а водій, який був за кермом під час аварії, мав багаторічний досвід.

Нагадаємо, у Румунії, на північному сході країни, автобус з українцями в’їхав у мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала у мікроавтобусі.

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