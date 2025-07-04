Страшная авария в Германии: среди пассажиров есть граждане Украины

В Германии перевернулся автобус / © NDR

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Автобус, следовавший из Копенгагена в Вену, перевернулся в Германии недалеко от Берлина В результате ДТП один человек получил серьезные травмы.

Об этом сообщает NDR.

Авария произошла ночью на трассе A19 возле города Ребель. Приблизительно в 100 км северо-западнее Берлина. Около 2:30 автобус с 54 пассажирами и двумя водителями опрокинулся в кювет. Всего пострадали 23 человека. Одного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после двухчасовой операции по его освобождению из изуродованного автобуса. Пассажиров с незначительными травмами также доставили в больницы для обследования.

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По информации полиции и перевозчиков, среди пассажиров находились граждане Украины. Точное количество не уточняется. На борту также находились граждане Швеции, Дании, Германии, Польши, Франции, Чехии, Италии, Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Китая, Сирии, Индии, Австралии, Мексики, Бангладеш, Канады и Японии.

На месте аварии долгое время работали экстренные службы, а дорога в направлении Берлина была перекрыта. Автобус подняли с помощью двух кранов.

В результате аварии один человек получил тяжелые травмы. / © NDR

В компании перевозчиков выразили соболезнования пострадавшим. Организовала другой автобус, чтобы доставить невредимых пассажиров в Берлин, где им окажут помощь с дальнейшим подбором в Вену.

Напомним, в Румынии, на северо-востоке страны, автобус с украинцами въехал в микроавтобус. В результате ДТП погибла женщина, которая находилась в микроавтобусе.

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