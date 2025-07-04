Алексей Резников / © Getty Images

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У бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова 3 июля Национальное антикоррупционное бюро провело обыски.

Об этом сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что детективы во время обысков нашли «левый телефон» и изъяли ряд важных документов.

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В частности, по информации УП , следственные действия произошли 30 июня в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам, которое называют делом «о яйцах за 17 гривен».

Стоит отметить, что в апреле НАБУ завиляло, что Резников не фигурирует как подозреваемый по этому делу.

Известно, что Резников недавно вернулся из заграничной поездки. УП отмечает, что у него забрали личный телефон, который не был очищен и содержал определенную переписку. Пока его изучают правоохранители.

В каких скандалах фигурирует Резников

Ранее ТСН.ua сообщал, что на должность министра обороны Украины Алексея Резникова назначили 4 ноября 2021 года.

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В начале августа 2023 года Резников фигурировал в скандале, связанном с закупкой военных курток для ВСУ. В журналистском расследовании тогда отмечали, что цена курток, закупленных Минобороны в 2022 году, выросла втрое во время доставки в Украину.

По результатам расследования выяснилось, что при транспортировке из Турции в Украину характеристики курток были изменены — из «камуфляжных» они стали «зимними воздухозащитными», а их стоимость выросла с $29 до $86 за единицу.

Впоследствии Резников фигурировал в расследовании о закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ с ценами завышенными в два-три раза.

Тогда выплыли на снаружи яйца по 17 гривен за штуку, картофель по 22 гривен за килограмм, лук по 42 гривны за килограмм, и не только.

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Тогда Государственная аудиторская служба подтвердила эту информацию и сообщила, что во время проверки было обнаружено большое количество нарушений.

В результате скандалов, своего кресла лишились: тогдашний заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор Департамента госзакупок Богдан Хмельницкий.

Сам Резников тогда вступился за подчиненных, однако 4 сентября 2023 подал в отставку. Официально Верховная Рада отправила его в отставку 5 сентября.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что скрывает министр единства Алексей Чернышев и заплативший за него залог 120 миллионов.

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