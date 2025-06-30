Земля для участников боевых действий: можно ли получить ее во время войны

Земля для участников боевых действий:

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Война в Украине длится почти три года, и этот период не мог не повлиять на все сферы жизни граждан, в том числе и на регулирование земельных отношений. Рассказываем, могут ли участники боевых действий получить земельный участок в 2025 году, возможно ли реализовать это право сейчас и что для этого нужно знать.

Дают ли землю участникам боевых действий во время войны

Согласно действующему законодательству Украины, в частности Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о восстановлении системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствовании законодательства об охране земель», вступившего в силу 19 ноября 2022 года, запрещена безвозмездная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Это ограничение касается и украинских военных, имеющих статус участника боевых действий. Таким образом, до окончания действия военного положения получить землю для строительства жилого дома, садоводства или огородничества на общих основаниях не получится.

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После отмены военного положения право на получение земельного участка для УБД будет восстановлено.

Кто может получить землю во время войны

Несмотря на общий запрет, по словам экспентов, существуют исключения, позволяющие определенным категориям граждан, включая УБД, приватизировать землю даже во время военного положения. Это касается:

Владельцев недвижимого имущества на таком земельном участке. Если гражданин Украины является собственником здания, сооружения (индивидуальный жилой дом, гараж, садовый или дачный дом), расположенного на участке государственной или коммунальной собственности, и право собственности на эту недвижимость должным образом зарегистрировано, он имеет право на безвозмездную приватизацию земли под ней. Граждан, которым земельные участки были предоставлены в пользование до 1 января 2002 года. Это касается случаев, когда участки были фактически предоставлены, но право собственности еще не было оформлено.

Итак, если вы подпадаете под одну из этих категорий, вы можете обратиться с соответствующим ходатайством в местный совет или другой орган, распоряжающийся такими землями. К ходатайству необходимо добавить техническую документацию по землеустройству по установлению (восстановлению) границ земельного участка в натуре (на местности). На изготовление такой документации не требуется разрешение на разработку, ее можно заказать самостоятельно.

Процедура получения земли (после отмены военного положения или в исключительных случаях)

Хотя большинство УБД сможет воспользоваться своим правом на землю только после войны, важно знать полную процедуру. Она включает несколько этапов:

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Представление ходатайства: Куда обращаться? В орган исполнительной власти (например, Главного управления Госгеокадастра в вашей области, районной или областной государственной администрации) или в орган местного самоуправления (городской, поселковый, сельский совет), который распоряжается соответствующими землями.

Что указать в ходатайстве? Целевое использование земли (для садоводства, личного крестьянского хозяйства, строительства дома, дачного строительства) и его примерных размеров.

Необходимые документы: Копия паспорта Графические материалы (выдержка из земельного кадастра), на которых указано желаемое месторасположение участка. Для выбора свободного участка можно воспользоваться Публичной кадастровой картой онлайн (свободные участки отмечены белым). Документ, подтверждающий статус участника боевых действий (удостоверение УБД, приказ, справка и т.п.). Дополнительно: Согласование землепользователя (если выбранный участок находится в пользовании других лиц и нуждается в изъятии). Подтверждение опыта работы в сельском хозяйстве или документы о соответствующем образовании (если цель — ведение фермерского хозяйства).

Срок рассмотрения. Ходатайство рассматривается в течение 30 дней. При отсутствии ответа в течение этого срока можно обращаться в суд. Разрешение на разработку проекта землеустройства: После рассмотрения ходатайства орган разрешает разработку проекта землеустройства или мотивированный отказ. Разработка проекта землеустройства: Если принято одобрение, разработку проекта выполняет сертифицированная землеустроительная компания по договорной цене. Список таких фирм можно найти на сайте Госгеокадастра.

Срок разработки – не более шести месяцев. Проект определяет точные границы участка и его геодезические координаты. Согласование проекта землеустройства: Проект обязательно согласовывается с территориальным органом Госгеокадастра.

Также может потребоваться согласование с управлением по градостроительству и архитектуре (если участок в пределах населенного пункта или для строительства) и другими организациями (лесного, водного хозяйства и т.п.) в зависимости от объекта. Регистрация земельного участка: После согласования участок регистрируется в Государственном земельном кадастре через территориальный орган Госгеокадастра. Этот процесс занимает до 14 дней и безвозмездный.

После регистрации заявителю предоставляется Выписка из Государственного земельного кадастра с указанием кадастрового номера и плана участка. Утверждение проекта землеустройства и регистрация права собственности: Выписка и согласованный проект представляются в соответствующий государственный орган (городской, поселковый, сельский совет, Главное управление Госгеокадастра). Решение об утверждении проекта землеустройства принимается в течение 14 дней и одновременно является решением о передаче участка в собственность.

Последний шаг — регистрация права собственности на земельный участок через исполнительные органы советов, государственные администрации или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или нотариуса. Результатом является Выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Сколько земли может получить участник боевых действий

Размер земельного участка, который участник боевых действий может получить безвозмездно, зависит от его целевого назначения:

Для садоводства — до 0,12 га (12 соток).

Для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га (200 соток).

Для строительства жилого дома: В сёлах — до 0,25 га (25 соток). В посёлках городского типа — до 0,15 га (15 соток). В городах — до 0,10 га (10 соток).

Для дачного строительства — до 0,10 га (10 соток).

Важно отметить, что эти нормы являются максимальными. Фактическая площадь может быть несколько меньше. Месторасположение участка не зависит от места регистрации лица, поэтому можно ходатайствовать о выделении земли в любом регионе Украины. Условием безвозмездной передачи является то, что лицо ранее не воспользовалось этим правом.

Когда могут отказать в предоставлении земельного участка

Согласно части 7 статьи 118 Земельного кодекса Украины, отказать в предоставлении участка могут только в случае несоответствия места расположения объекта требованиям законов, принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов, генеральных планов населенных пунктов и другой градостроительной документации, схем землеустройства и технико-экономических обоснований использования и охраны земель территорий населённых пунктов, утвержденных в установленном порядке.

Запреты на безвозмездную передачу земель во время военного положения не касаются выделения владельцам земельных долей (паев) земельных участков в натуре (на местности) Срок оформления права собственности на неистребованные паи продлен до 2028 года.

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