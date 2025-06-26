Размер пенсии участников боевых действий: какие выплаты и льготы могут получить бывшие военные в 2025 году

Пенсия УБД

Реклама

В Украине, где продолжается полномасштабная война, вопрос социальной защиты военнослужащих и ветеранов приобретает особую актуальность. Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью в результате войны имеют право на ряд государственных гарантий, в частности, на пенсионное обеспечение, отличающееся от общепринятых норм. В 2025 г. эти выплаты продолжают быть одной из ключевых форм поддержки для бывших военных, и важно понимать, на что именно они могут рассчитывать.

Право на досрочную пенсию и необходимый стаж

Одним из главных преимуществ для участников боевых действий является право на досрочный уход на пенсию по возрасту. Это позволяет им начать получать пенсионные выплаты раньше гражданских лиц.

Мужчины-УБД могут выйти на пенсию в 55 лет при страховом стаже не менее 25 лет.

Женщины-УБД имеют право на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 20 лет.

Согласно Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе», весь период прохождения военной службы засчитывается во все виды стажа, включая страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности и стаж государственной службы.

Реклама

Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» четко гарантирует, что весь период прохождения военной службы причисляется ко всем видам стажа, включая страховой стаж, стаж работы, стаж работы по специальности и стаж государственной службы. Это обеспечивает полноценный учет военной службы для расчета пенсионного обеспечения.

Что особенно важно, время прохождения военной службы в особый период, который объявляется в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины» (в частности, и во время военного положения), относится не только к стажу, но и к выслуге лет на льготных условиях. В частности, трудовой стаж в зоне боевых действий засчитывается в соотношении 1:3. Это означает, что один месяц службы в таких условиях приравнивается к трем месяцам общего трудового стажа для назначения пенсий. Эта формула применяется, если речь идет о минимуме месяца пребывания в зоне боевых действий, при этом максимального срока зачисления по этому правилу не установлено. То есть, чем дольше человек находится в зоне боевых действий, тем быстрее он накапливает необходимый стаж для выхода на пенсию.

Размер пенсии участников боевых действий: от чего зависит и какие есть надбавки

Размер пенсии участников боевых действий индивидуален и зависит от нескольких факторов:

Продолжительность приобретенного страхового стажа (или выслуг лет для профессиональных военных).

Размер полученного денежного довольствия, с которого уплачивались страховые взносы.

Наличие и группа инвалидности (если есть инвалидность).

Согласно статье 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» для лиц с полной выслугой лет (25 лет для мужчин/20 лет для женщин), пенсия может составлять 65% денежного довольствия, плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги (но не более 70% от соответствующих). Если стажа достаточно, но выслуга неполная, ставка может составлять 50% денежного довольствия с добавлением 1% за каждый последующий год.

Реклама

Минимальная пенсия для участников боевых действий в Украине

Минимальный размер пенсии для участников боевых действий в Украине в 2025 году не может быть менее 210% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. То есть, если рассчитанная пенсия со всеми доплатами выходит ниже этой суммы, государство предоставляет ежемесячное адресное пособие до достижения указанного минимума.

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на гарантированный минимальный размер пенсионных выплат, который регулярно пересматривается и корректируется в соответствии с законодательством и экономическими показателями. В 2025 году минимальная пенсия для этой категории лиц составляет примерно 5528 гривен в месяц. Эта сумма повышена по сравнению с предыдущим периодом, когда минимальная выплата для УБД составляла 4 958 гривен.

Важно отметить, что минимальная пенсия для УБД не может быть менее 210% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. К примеру, если в 2024 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составлял 2361 гривну, то 210% от этой суммы равнялись 4958,10 гривен. Если рассчитанная пенсия со всеми надбавками оказывается ниже установленного минимума, государство доплачивает ежемесячное адресное пособие, чтобы достичь этого уровня. Кроме основной выплаты, участники боевых действий также получают повышение в размере 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц и целевую денежную помощь в размере 40 гривен в месяц.

Доплаты к пенсии участникам боевых действий

Кроме основной пенсии, участники боевых действий в 2025 году имеют право на дополнительные выплаты:

Реклама

Повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это около 590,25 гривен. Эта выплата предусмотрена статьей 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Целевая денежная помощь на проживание в фиксированном размере 40 гривен . Эта норма закреплена Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны».

Ежемесячная адресная помощь, если сумма пенсионных выплат (со всеми надбавками, повышениями и доплатами, но без учета пенсий за особые заслуги) меньше установленного минимума.

Пенсии по инвалидности для военнослужащих — участников боевых действий

Для военнослужащих, получивших инвалидность, размер пенсии устанавливается в процентах от их денежного довольствия и зависит от причины наступления инвалидности (в результате войны или нет) и группы инвалидности.

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в размерах от суммы их денежного довольствия:

I группа инвалидности: 100%

II группа инвалидности: 80%

III группа инвалидности: 60%

Другим лицам с инвалидностью (не вследствие войны), уволенным с военной службы, пенсия назначается в таких размерах от суммы их денежного довольствия:

I группа инвалидности: 70%

II группа инвалидности: 60%

III группа инвалидности: 40%

Дополнительные льготы для УБД в 2025 году

Кроме пенсионного обеспечения, участники боевых действий имеют право на ряд других социальных льгот, предусмотренных Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»:

Реклама

Скидки на коммунальные услуги — 75% на квартплату, оплату коммунальных услуг и топлива для отопления. Для лиц с инвалидностью в результате войны эта скидка составляет 100%.

Бесплатное лекарство по рецепту, бесплатное медицинское обслуживание в государственных больницах, бесплатные путевки в санатории.

Первоочередное зачисление в украинские высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения.

Освобождение от уплаты некоторых налогов.

Бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте (кроме маршрутных такси).

Пенсионное обеспечение и социальные гарантии для участников боевых действий являются важной составляющей государственной поддержки для тех, кто защищал и продолжает защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Понимание этих прав помогает ветеранам и их семьям эффективно пользоваться предоставленными льготами и обеспечить достойный уровень жизни.