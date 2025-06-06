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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Время на прочтение
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Украинцы получат по 3100 грн уже в августе: кому заплатят

Некоторым гражданам Украины заплатят от 2700 до 3100 гривен за заслуги перед страной.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украинцы получат по 3100 грн уже в августе: кому заплатят

© Национальный банк Украины

Украинцы могут получить одноразовую денежную выплату ко Дню Независимости до 3100 грн

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины, денежную помощь по случаю Дня Независимости 2025 получат:

  • лица с особыми заслугами перед Родиной — именно эта категория получит наибольшую выплату в размере 3100 гривен

  • лица с инвалидностью в результате войны, в частности бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были детьми на момент заключения

Размер выплат для лиц с инвалидностью установлен дифференцированно. Сейчас они такие:

  • I группа — 3100 гривен

  • ІІ группа — 2900 гривен

  • ІІІ группа — 2700 гривен

Гражданам, уже находящимся на пенсии, денежные выплаты будут автоматически включены вместе с пенсией в июне. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Денежные средства переведут на счета организаций или воинских частей, в которых они работают или проходят службу.

Выплату производят на основании заявки работодателя, поэтому важно удостовериться, что документы, подтверждающие статус ветерана, переданы в администрацию. Те, кто не пенсионер, не работает и не служит, но имеет право на получение денежной помощи, должны лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года значительная часть продолжающих работать украинских пенсионеров получит приятный бонус — перечислены пенсионные выплаты, причем сразу за несколько месяцев. Это происходит благодаря автоматическому перерасчету, производимому Пенсионным фондом.

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Дата публикации
Количество просмотров
3388
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