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Украинцы получат по 3100 грн уже в августе: кому заплатят
Некоторым гражданам Украины заплатят от 2700 до 3100 гривен за заслуги перед страной.
Украинцы могут получить одноразовую денежную выплату ко Дню Независимости до 3100 грн
Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.
Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, денежную помощь по случаю Дня Независимости 2025 получат:
лица с особыми заслугами перед Родиной — именно эта категория получит наибольшую выплату в размере 3100 гривен
лица с инвалидностью в результате войны, в частности бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были детьми на момент заключения
Размер выплат для лиц с инвалидностью установлен дифференцированно. Сейчас они такие:
I группа — 3100 гривен
ІІ группа — 2900 гривен
ІІІ группа — 2700 гривен
Гражданам, уже находящимся на пенсии, денежные выплаты будут автоматически включены вместе с пенсией в июне. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Денежные средства переведут на счета организаций или воинских частей, в которых они работают или проходят службу.
Выплату производят на основании заявки работодателя, поэтому важно удостовериться, что документы, подтверждающие статус ветерана, переданы в администрацию. Те, кто не пенсионер, не работает и не служит, но имеет право на получение денежной помощи, должны лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.
Ранее сообщалось, что в июне 2025 года значительная часть продолжающих работать украинских пенсионеров получит приятный бонус — перечислены пенсионные выплаты, причем сразу за несколько месяцев. Это происходит благодаря автоматическому перерасчету, производимому Пенсионным фондом.