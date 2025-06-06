Украинцы получат по 3100 грн уже в августе: кому заплатят

© Национальный банк Украины

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Украинцы могут получить одноразовую денежную выплату ко Дню Независимости до 3100 грн

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Право на получение помощи имеют лица с особыми заслугами перед страной, ветераны войны, люди с инвалидностью, полученной в результате военных действий, а также бывшие узники концлагерей.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины, денежную помощь по случаю Дня Независимости 2025 получат:

лица с особыми заслугами перед Родиной — именно эта категория получит наибольшую выплату в размере 3100 гривен

лица с инвалидностью в результате войны, в частности бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые были детьми на момент заключения

Размер выплат для лиц с инвалидностью установлен дифференцированно. Сейчас они такие:

I группа — 3100 гривен

ІІ группа — 2900 гривен

ІІІ группа — 2700 гривен

Гражданам, уже находящимся на пенсии, денежные выплаты будут автоматически включены вместе с пенсией в июне. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Денежные средства переведут на счета организаций или воинских частей, в которых они работают или проходят службу.

Выплату производят на основании заявки работодателя, поэтому важно удостовериться, что документы, подтверждающие статус ветерана, переданы в администрацию. Те, кто не пенсионер, не работает и не служит, но имеет право на получение денежной помощи, должны лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины.

Ранее сообщалось, что в июне 2025 года значительная часть продолжающих работать украинских пенсионеров получит приятный бонус — перечислены пенсионные выплаты, причем сразу за несколько месяцев. Это происходит благодаря автоматическому перерасчету, производимому Пенсионным фондом.

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