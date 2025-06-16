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Из-за атаки Ирана на Тель-Авив повреждено посольство США (видео)
Посольство США в Тель-Авиве пострадало от ракетного удара Ирана: ракета упала рядом со зданием, вызвав повреждения.
Из-за ракетной атаки со стороны Ирана на Тель-Авиве в Израиле было повреждено посольство США. В соцсетях появилось видео с повреждениями дипломатического ведомства.
Об этом сообщил американский посол Майк Хакаби.
По словам посла, рядом со зданием посольства США в Тель-Авиве упала ракета, работники учреждения не пострадали.
«Посольство и консульство США в Израиле сегодня официально остаются закрытыми, поскольку продолжает действовать режим укрытия на месте», — говорится в заявлении Хакаби.
В Сети появились видео с последствиями попадания ракеты вблизи посольства.
Напомним, в ночь на 16 июня Иран снова атаковал Израиль. Так, в Тель-Авиве ракета попала по многоэтажке, в трех районах города возникли пожары. Также произошел «прилет» в Хайфе: была повреждена электростанция и произошел сбой света. С начала иранских ракетных атак по Израилю погибли 16 человек.
В то же время Армия обороны Израиля этой же ночью наносила удары по объектам ракет класса «земля-земля» в центральной части Ирана.
Заметим, в результате иранского ракетного удара по городу Бат-Ям 15 июня погибли пятеро украинцев. Среди них — трое детей.