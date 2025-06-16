Через атаку Ірану на Тель-Авів пошкоджено посольство США (відео)

Посольство США в Тель-Авіві / © Associated Press

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Через ракетну атаку з боку Ірану на Тель-Авіві в Ізраїлі було пошкоджено посольство США. У соцмережах з’явилося відео з пошкодженнями дипломатичного відомства.

Про це повідомив американський посол Майк Хакабі.

За словами посла, поруч із будівлею посольства США в Тель-Авіві впала ракета, працівники установи не постраждали.

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«Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишаються закритими, оскільки продовжує діяти режим укриття на місці», — йдеться в заяві Хакабі.

У Мережі з’явилися відео з наслідками влучання ракети поблизу посольства.

Дата публікації 10:06, 16.06.25 Кількість переглядів 13 Через атаку Ірану на Тель-Авів пошкоджено посольство США

Нагадаємо, у ніч проти 16 червня Іран знову атакував Ізраїль. Так, у Тель-Авіві ракета влучила по багатоповерхівці, у трьох районах міста виникли пожежі. Також стався «приліт» у Хайфі: було пошкоджено електростанцію і стався збій світла. Від початку іранських ракетних атак по Ізраїлю загинули 16 людей.

Водночас Армія оборони Ізраїлю цієї ж ночі завдавала ударів по об’єктах ракет класу «земля-земля» у центральній частині Ірані.

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Зауважимо, внаслідок іранського ракетного удару по місту Бат-Ям 15 червня загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.