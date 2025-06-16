- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 1 хв
Через атаку Ірану на Тель-Авів пошкоджено посольство США (відео)
Посольство США в Тель-Авіві постраждало від ракетного удару Ірану: ракета впала поруч з будівлею, спричинивши пошкодження.
Через ракетну атаку з боку Ірану на Тель-Авіві в Ізраїлі було пошкоджено посольство США. У соцмережах з’явилося відео з пошкодженнями дипломатичного відомства.
Про це повідомив американський посол Майк Хакабі.
За словами посла, поруч із будівлею посольства США в Тель-Авіві впала ракета, працівники установи не постраждали.
«Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишаються закритими, оскільки продовжує діяти режим укриття на місці», — йдеться в заяві Хакабі.
У Мережі з’явилися відео з наслідками влучання ракети поблизу посольства.
Нагадаємо, у ніч проти 16 червня Іран знову атакував Ізраїль. Так, у Тель-Авіві ракета влучила по багатоповерхівці, у трьох районах міста виникли пожежі. Також стався «приліт» у Хайфі: було пошкоджено електростанцію і стався збій світла. Від початку іранських ракетних атак по Ізраїлю загинули 16 людей.
Водночас Армія оборони Ізраїлю цієї ж ночі завдавала ударів по об’єктах ракет класу «земля-земля» у центральній частині Ірані.
Зауважимо, внаслідок іранського ракетного удару по місту Бат-Ям 15 червня загинули п’ятеро українців. Серед них — троє дітей.