В Украине мужчин начали лишать водительских прав за нарушение правил воинского учета

Водительское удостоверение / © УНИАН

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В Украине по состоянию на 16 июня уже девять водителей потеряли право управлять автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. Почти все решения принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

Об этом пишет Opendatabot.

В общем, с начала 2025 года суды рассмотрели не менее 59 дел о лишении водительских прав из-за нарушения правил воинского учета.

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Первое такое решение суд принял в январе 2025 года, удовлетворив иск ТЦК. После этого количество подобных решений значительно возросло. Ограничение в праве управления действует до тех пор, пока водитель не выполнит требования ТЦК или же это требование не будет отозвано.

Кроме первого, все решения о лишении прав принял именно Новоград-Волынский горрайонный суд.

Напомним, согласно обновленному Кодексу административного судопроизводства (статья 283-2), если гражданин Украины не выполняет требования ТЦК в установленные законом о мобилизации сроки, территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) может обратиться в суд. Цель такого обращения - временное ограничение лица в праве управлять транспортным средством на период мобилизации.

Кроме того, Верховная Рада Украины готовится рассмотреть изменения в Закон "О дорожном движении". Они предусмотрены правительственным законопроектом 8082 и касаются нового порядка прекращения права на управление автомобилем. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры уже рекомендовал принять этот законопроект в первом чтении, учитывая новые поправки.

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В доработанной версии законопроекта указано, что в случае лишения или временного ограничения лица в праве управления транспортными средствами, водительское удостоверение будет изыматься Национальной полицией или же лицо должно будет сдать его в территориальный орган Министерства внутренних дел (МВД).