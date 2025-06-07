Сколько штрафов могут наложить за нарушение военного учета: в ТЦК объяснили

Штрафы нарушителей военного учета / © ТСН.ua

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В Украине штрафуют военнообязанных за нарушение правил военного учета — сумма может достигать 25 тысяч гривен. За каждое такое нарушение составляют отдельные административные материалы, так что штрафовать могут неоднократно.

Об этом рассказал для Общественного временный исполняющий обязанности заместителя начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Левченко.

По словам Левченко, на май 2025 года сумма штрафа за одно нарушение колеблется от 17 до 25 тысяч гривен. Если военнообязанный не платит штраф, дело передается в государственную исполнительную службу для принудительного исполнения.

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«Если человек нарушает закон, то за каждый такой случай составляют соответствующие материалы», — пояснил он и добавил, что количество штрафов зависит от количества выявленных нарушений.

Административные материалы и штрафы за нарушение военного учета могут налагаться неоднократно, что делает сумму задолженности очень большой.

Военнообязанные призывают ответственно относиться к правилам учета и сообщать об изменениях, чтобы избежать финансовых санкций.

Напомним, военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, признанные ограниченно годными, обязаны пройти повторную ВЛК до 5 июня 2025 года. За нарушение этого срока предусмотрены штрафы.

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С 4 мая 2024 года утратили силу следующие формулировки по украинскому законодательству о военной службе:

«ограниченно пригодный к военной службе»

«непригодный в мирное время, ограниченно пригодный в военное время»

Также из-за нарушения военнообязанных правил военного учета, ТЦК могут конфисковать у них имущество. Это может быть как машина, так и квартира.