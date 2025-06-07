Контакт с инопланетянами состоится в 2025 году: Баба Ванга назвала конкретное событие

Контак человечества с инопланетянами должен состояться в 2025 году

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Болгарская провидица Баба Ванга сделала предсказание о том, что в 2025 году люди будут контактировать с инопланетной жизнью. Это якобы произойдет во время большого спортивного события, которое будет транслироваться на весь мир.

Об этом сообщает The Daily Mail

Баба Ванга не оставила письменных записей о своих предсказаниях. Большинство пророчеств исходят от ее племянницы, Красимиры Стояновой или других последователей.

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В пророчестве о 2025 году говорится, что во время большого спортивного события появится «новый свет на небе», который увидят люди со всего мира.

Существуют предположения, что свет может касаться метеорного потока, северного сияния или ожидаемой сверхновой T Coronae Borealis Nova в 3000 световых лет от нас, которую можно было бы увидеть с Земли.

Однако преимущественно это пророчество Бабы Ванги толкуют как появление внеземного космического корабля над неназванной спортивной площадкой.

Это якобы позволит человечеству впервые встретиться с инопланетянами, причем пророчица сказала, что это принесет ответы, а не страх.

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Ее прогноз не раскрыл, на каком именно спортивном событии или в какой стране это произойдет.

Известно, что в 2025 году еще состоится несколько важных спортивных событий.

Среди них — чемпионат Уимблдона по теннису в июле, Мировая серия по бейсболу в октябре и чемпионат Формулы-1 в декабре.

Какие пророчества Бабы Ванги сбылись

Опыт Бабы Ванги как провидицы будущих событий соперничал с многовековой репутацией Нострадамуса.

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Ей приписывают предсказание гибели российской подводной лодки «Курск», которая затонула в Баренцевом море в 2000 году.

Баба Ванга также сказала, что «две металлические птицы врежутся в американских братьев, и прольется кровь», что якобы точно описывало террористические атаки 11 сентября.

Среди других сбывшихся пророчеств — цунами в Индийском океане 2004 года, которое унесло жизни более 230 000 человек, избрание Барака Обамы в 2008 году и возвышение исламской террористической группировки ИГИЛ в 2010 году.

Баба Ванга даже правильно предсказала собственную смерть, рассказав, что умрет 11 августа 1996 года в возрасте 85 лет.

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Однако у нее было несколько промахов, в частности прогноз о том, что с 2010 по 2016 год произойдет ядерная война.

Также говорят, что она ошибочно предсказала, что Европа будет опустошена к 2016 году после многих войн и химических атак, и что несколько мировых лидеров будут убиты в 2000-х годах.

Напомним, в Ватиканских архивах был найден 900-летний текст, который, по утверждениям исследователей, предсказывает год Судного дня