Жара в Европе убила более 2 тысяч человек всего за 10 дней

Рекордная жара / © ТСН.ua

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Во время волны сильной жары, которая охватила Западную Европу в конце июня, в 12 крупных городах зафиксировали около 2300 смертей, связанных с высокими температурами.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на экспресс-исследование, проведенное учеными Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Исследование охватывает период в 10 дней, завершившийся 2 июля. В это время в части Испании температура превысила 40°C, во Франции вспыхнули масштабные лесные пожары, а во многих регионах зафиксировали «очень сильный тепловой стресс».

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По оценкам ученых, 1500 из этих 2300 смертей вызваны именно влиянием изменения климата, который сделал волну жары более интенсивной. В частности, в исследованных городах, среди которых — Лондон, Барселона, Мадрид, Милан, температура из-за климатических изменений выросла на 4°C по сравнению с тем, какой могла бы быть без глобального потепления.

Специалисты применили проверенные эпидемиологические модели и исторические данные о смертности. В исследовании учитывали смерти, где жара могла быть основной причиной или фактором, ухудшившим уже имеющиеся заболевания.

Исследователи отмечают, что большинство смертей от теплового удара не регистрируются официально, а некоторые правительства вообще не публикуют такую статистику. Именно поэтому результаты являются предварительными, но базируются на рецензируемых научных методах.

По данным Службы изменения климата Copernicus, июнь 2025 года стал третьим самым жарким в мире за историю наблюдений — после июня 2023 и 2024 годов. В Западной Европе этот месяц оказался самым теплым за все время метеонаблюдений. Во многих регионах температура ощущалась в более 38°C — это классифицируется как «очень сильный тепловой стресс».

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Саманта Берджесс, представитель программы Copernicus, предупредила, что в связи с глобальным потеплением волны жары в Европе будут становиться более частыми, интенсивными и охватывать больше населения.

Напомним, в 2023 году ученые заявляли, что во время жары 2022 года в Европе могли умереть до 61 000 человек. Это свидетельствует о том, что меры по адаптации к экстремальным температурам оказываются недостаточными на уровне правительств.

Основной причиной потепления остается накопление парниковых газов в атмосфере, преимущественно в результате сжигания ископаемого топлива. Это приводит к повышению базовых температур и, соответственно, делает волны жары более опасными для здоровья людей.

Напомним, что из-за жары Швейцария, которая редко сталкивается с такими погодными явлениями, была вынуждена остановить один из энергоблоков атомной электростанции из-за перегрева воды, которая используется для охлаждения реакторов.

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Однако, в Украину эти адские рекорды не добрались. И хотя пожары бушевали и у нас — на Николаевщине. Но по прогнозам синоптиков скоро снова дожди.