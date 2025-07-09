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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Спека в Європі вбила понад 2 тисячі людей всього за 10 днів

У Європі лише за 10 днів загинули понад 2300 людей через спеку. Дослідники пов’язують більшість смертей зі зміною клімату.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Рекордна спека

Рекордна спека / © ТСН.ua

Під час хвилі сильної спеки, яка охопила Західну Європу наприкінці червня, у 12 великих містах зафіксували близько 2300 смертей, пов’язаних із високими температурами.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на експрес-дослідження, проведене науковцями Імперського коледжу Лондона та Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

Дослідження охоплює період у 10 днів, що завершився 2 липня. У цей час у частині Іспанії температура перевищила 40°C, у Франції спалахнули масштабні лісові пожежі, а в багатьох регіонах зафіксували «дуже сильний тепловий стрес».

За оцінками науковців, 1500 із цих 2300 смертей спричинені саме впливом зміни клімату, який зробив хвилю спеки інтенсивнішою. Зокрема, у досліджених містах, серед яких — Лондон, Барселона, Мадрид, Мілан, температура через кліматичні зміни зросла на 4°C порівняно з тим, якою могла б бути без глобального потепління.

Фахівці застосували перевірені епідеміологічні моделі та історичні дані про смертність. У дослідженні враховували смерті, де спека могла бути основною причиною або чинником, що погіршив уже наявні захворювання.

Дослідники зазначають, що більшість смертей від теплового удару не реєструються офіційно, а деякі уряди взагалі не публікують таку статистику. Саме тому результати є попередніми, але базуються на рецензованих наукових методах.

За даними Служби зміни клімату Copernicus, червень 2025 року став третім найспекотнішим у світі за історію спостережень — після червня 2023 і 2024 років. У Західній Європі цей місяць виявився найтеплішим за весь час метеоспостережень. У багатьох регіонах температура відчувалася в понад 38°C — це класифікується як «дуже сильний тепловий стрес».

Саманта Берджесс, представниця програми Copernicus, попередила, що у зв’язку з глобальним потеплінням хвилі спеки в Європі ставатимуть частішими, інтенсивнішими та охоплюватимуть більше населення.

Нагадаємо, у 2023 році вчені заявляли, що під час спеки 2022 року в Європі могли померти до 61 000 людей. Це свідчить про те, що заходи з адаптації до екстремальних температур виявляються недостатніми на рівні урядів.

Основною причиною потепління залишається накопичення парникових газів в атмосфері, переважно внаслідок спалювання викопного палива. Це призводить до підвищення базових температур і, відповідно, робить хвилі спеки небезпечнішими для здоров’я людей.

Нагадаємо, що через спеку Швейцарія, яка рідко стикається з такими погодними явищами, була змушена зупинити один з енергоблоків атомної електростанції через перегрів води, яка використовується для охолодження реакторів.

Проте, до України ці пекельні рекорди не добралися. І хоч пожежі вирували і в нас — на Миколаївщині. Та за прогнозами синоптиків скоро знову дощі.

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