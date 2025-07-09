Погода разделит Украину пополам: прогноз синоптика на 10-11 июля

Прогноз погоды на 10-11 июля / © Pixabay

Реклама

Уже в ближайшие дни украинцев ожидает существенное ослабление жары — в некоторых регионах температура снизится почти на 15 градусов. Особенно это почувствуют жители западных областей, где уже 10 июля ожидаются дожди, грозы и дневная температура лишь +15…+19°C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, в столицу наиболее заметное похолодание придет в пятницу, 11 июля. Температура опустится до комфортных +23…+25°C. Однако в четверг, 10 июля, в столице еще сохранится жара — до +33°C. Вечером возможны кратковременные дожди.

Реклама

Она рассказала, что на востоке, юге и в центре страны 10 июля сохранится сильная жара: +33…+39°C. Кое-где термометры могут показать даже +40°C. На юге относительно прохладнее будет только в Одесской области — ниже +30°C.

Синоптик отметила, что центральные области будут иметь разную температуру: в Винницкой области ожидается около +25°C, тогда как в Днепропетровской — до +37°C. На остальной территории — сухо и солнечно.

Синоптики предупреждают о сильных ливнях на западе и в Винницкой области. Вечером осадки могут добраться до Житомирщины и Киевщины.

Водителям советуют осторожно выбирать места для парковки, особенно в зонах сильного дождя. Медики также предупреждают: из-за колебаний температуры возможны изменения давления и ухудшение самочувствия.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение