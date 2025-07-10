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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 10 июля: какая будет ее активность

В четверг, 10 июля, существенных магнитных бурь не ожидается.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В четверг, 10 июля, солнечная активность будет на очень низком уровне. Магнитная буря – зеленого уровня К-индекс 0.6

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent по состоянию на 7:00.

За последние сутки на солнечную активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло две вспышки класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3. К слову, именно эта вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Магнитная буря 10 июля.

Магнитная буря 10 июля.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Напомним, ранее мы писали о пяти малоизвестных фактах о головной боли.

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Дата публикации
Количество просмотров
264
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