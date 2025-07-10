Магнитная буря 10 июля: какая будет ее активность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В четверг, 10 июля, солнечная активность будет на очень низком уровне. Магнитная буря – зеленого уровня К-индекс 0.6

Об этом сообщает ресурс Мeteoagent по состоянию на 7:00.

За последние сутки на солнечную активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло две вспышки класса В, две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,3. К слову, именно эта вспышка может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

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Магнитная буря 10 июля.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

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