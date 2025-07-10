Магнітна буря 10 липня: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

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У четвер, 10 липня, сонячна активність буде на дуже низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 0.6

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent станом на 07:00.

За останню добу на сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,3. До слова, саме цей спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

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Магнітна буря 10 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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