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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Різне
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Магнітна буря 10 липня: яка буде її активність

У четвер, 10 липня, суттєвих магнітних бур не очікується.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У четвер, 10 липня, сонячна активність буде на дуже низькому рівні. Магнітна буря - зеленого рівня К-індекс 0.6

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent станом на 07:00.

За останню добу на сонячна активність була на помірному рівні. На Сонці відбулися два спалахи класу В, два спалахи класу С та один спалах класу М1,3. До слова, саме цей спалах може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Магнітна буря 10 липня.

Магнітна буря 10 липня.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Нагадаємо, раніше ми писали про п’ять маловідомих фактів про головний біль.

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Дата публікації
Кількість переглядів
321
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