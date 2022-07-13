Головний біль: п'ять маловідомих фактів

Хоча така проблема, як головний біль, є найпоширенішою в усьому світі, існує п'ять фактів, які багатьом людям можуть здатися несподіваними. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

На Ukrhealth вирішили зібрати висновки лікарів про головний біль, які мало кому відомі.

Головний біль може мати багато різновидів

Голова може боліти від грипу, застуди, синуситу чи інших захворювань. Але існує три основних види головного болю: мігрень, далячий та "гістаміновий" біль. Найпоширенішим з них вважається саме давлячий біль, який виникає у більшої частини людей. Мігрень відрізняється сильними пульсуючими болями, які найчастіше виникають лише з однієї сторони голови. "Гістаміновий" головний біль також виникає з одного боку голови та обличчя, але має гострий характер.

Головний біль може не мати причини

Тут мова йдеться саме про "гістаміновий" біль. Він може раптово з'явитися, потім не проявлятися протягом довгого періоду часу, а після тривалої паузи знову нагадати про себе. При цьому якихось видимих причин цього головного болю немає.

Головний біль може викликатися грозою

Американськими вченими було виявлено, що природні електромагнітні хвилі можуть сприяти появі спор грибка та виробляти більшу кількість озону, що провокує мігрень.

Головний біль часто пов'язаний з іншими хворобами

За словами вчених, ті люди, які часто страждають від головного болю, мають більші шанси пережити інсульт чи стати жертвою серцево-судинних захворювань. Це особливо стосується людей, які курять, а також жінок, що використовують оральні контрацептиви.

Головний біль можна вилікувати навіюванням

Після проведення експерименту вчені отримали висновки, що 40% людей, які страждали на головній біль, відчували значне полегшення після приймання таблетки, навіть якщо вона не містила лікарських речовин, а складалася лише з глюкози.