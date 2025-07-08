Від початку року ДТЕК виробив 1,2 млн запчастин для забезпечення вуглевидобутку

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

В ньому зазначається, що машинобудівні підприємства ДТЕК продовжують забезпечувати українські шахти необхідним для вуглевидобутку обладнанням.

«У січні — червні цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 1 707 одиниць гірничо-шахтного устаткування, серед яких — чотири нові комбайни для проведення гірничих виробок», - повідомляють в ДТЕК.

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Окрім того, машинобудівники підтримали потреби шахтарів і за 6 місяців 2025 року виготовивили 1,2 млн запчастин та комплектуючих.

«Машинобудівники ДТЕК Енерго активно виготовляють обладнання та забезпечують шахтарів необхідними запчастинами. Це дозволяє українським шахтам стабільно видобувати вугілля, щоб теплова генерація впевнено пройшла період літніх пікових навантажень та надійніше увійшла в наступний опалювальний сезон. Ми робимо все, аби залишатися міцною опорою для української енергетики та країни попри надзвичайні виклики війни», — зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за останні три роки ДТЕК Ріната Ахметова інвестував майже 28 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після обстрілів та забезпечення роботи вугільних шахт.