Кінець російській нафті: в Угорщині пропонують відновити трубопровід "Одеса-Броди"

Ембарго на російську нафту / © Getty Images

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Угорщина буде готова відмовитись від російської нафти, якщо відновить свою роботу трубопровід «Одеси-Броди». У такий спосіб найбільша нафтова компанія країни Mol могла б отримувати сировину, що доставлятиметься танкерами в український порт.

Про це повідомляє Bloomberg.

В угорській нафтовій компанії розглядають нафтопровід, що йде з портового міста Одеси до міста Броди на Львівщині, найкращим варіантом диверсифікації постачання, пише Bloomberg.

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«Одеський трубопровід дасть доступ до всіх видів альтернативної нафти завдяки морському сполученню. Він послужить забезпеченню безпеки постачань у регіоні, ЄС та Україні», – пояснив Сабольч Паль Сабо, старший віце-президент Mol з управління ланцюжками постачання.

Компанію не бентежить, що зараз Одеса зазнає російських обстрілів, а значні ділянки Чорного моря заміновані. Вигнавши Чорноморський флот РФ і домовившись із західними страховиками, Україна налагодила морський торговельний маршрут.

За словами Сабо, компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу, щоби отримувати морські вантажі від світових виробників. Нафта поставлятиметься до Броди неподалік українсько-польського кордону, де український нафтопровід з'єднується з південною гілкою «Дружби», через яку Угорщина поки що продовжує отримувати російську нафту.

Запроваджуючи ембарго на російську нафту, Євросоюз зробив виняток для Угорщини та Словаччини, оскільки ці країни не мають доступу до альтернативних постачань. Але до кінця 2027 року ЄС має намір повністю відмовитись від закупівлі російських енергоресурсів.

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Нафтопровід «Одеса – Броди» Україна будувала в 1996-2002 роках, щоб постачати каспійську і казахстанську нафту на НПЗ Східної та Центральної Європи, а також у Північну Європу через порт Гданська. У середині 2000-х трубопровід працював у реверсному режимі, постачаючи російську нафту з «Дружби» до Одеси для подальшого експорту морем.

Наразі нафтопровід не експлуатується. Mol хоче, щоб у його відродженні, яке вимагатиме значних інвестицій, взяли участь ЄС та інші зацікавлені країни – зокрема Сербія, для якої, на думку Mol, цей маршрут також стане альтернативою російській нафті.

Представник угорської нафтової компанії вважає, що якщо ЄС хоче відмовитися від надійного маршруту постачання (тобто російського), «він має відіграти свою роль у створенні справжньої альтернативи».

Зараз Mol модернізує свої потужності, щоб мати можливість переробляти неросійську нафту, що, за її оцінками, коштуватиме приблизно $500 млн.

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Нагадаємо, у Сенаті Сполучених Штатів перебуває на розгляді законопроєкт, яким передбачено запровадити мита в розмірі 500% для всіх, хто купує російську нафту.