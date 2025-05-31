Занепад нафтової економіки Росії почався: прибутки "Роснефти" різко упали

Росія втрачає прибутки від нафти / © ТСН.ua

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Нафтова економіки Росії пішла на спад через санкції, падіння цін на нафту та аномальне зміцнення рубля. Головна видобувна компанія держави-агресорки "Роснефть" у першому кварталі 2025 року втратила 58% чистого прибутку.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на опубліковану звітність компанії.

За три місяці "Роснефть" заробила 170 млрд рублів проти 399 млрд в січні-березні минулого року. Виторг компанії просів на 12% - до 2,283 трлн рублів.

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Операційна діяльність найбільшої нафтової компанії РФ принесла їй 365 млрд рублів, яких не вистачило, щоб сплатити всі капітальні витрати — 403 млрд рублів.

"У звітному періоді компанія працювала в умовах подальшого погіршення макрокон'юнктури, включаючи зниження ціни російської нафти Urals і розширення дисконтів, нові санкційні обмеження, а також зміцнення рубля", - зазначає "Роснефть" у релізі.

Крім того, далося взнаки підвищення ключової ставки ЦП, скаржиться компанія: витрати на виплату відсотків за кредитами за квартал підскочили в 1,8 раза. Щоб покрити всі витрати, "Роснефть" за три місяці залучила 1 трлн рублів боргу - вчетверо більше, ніж у першому кварталі 2024 року.

Головний російський сорт Urals за квартал подешевшав на 9%, а преміальна нафта ВСТО, яку «Роснефть» качає до Китаю, – на 11%. Рублева ціна нафти за квартал впала на чверть — до 5 тисяч рублів за барель у березні.

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У квітні та травні ситуація стала ще складнішою: ціна Urals опустилася до 4 тисяч рублів, що на 40% нижче за рівень, який уряд держави-агресорки закладав до бюджету.

Раніше стало відомо, що Сенат Сполучених Штатів має намір запровадити мита в розмірі 500% для всіх, хто купує нафту, газ чи нафтохімію у Російської Федерації.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що різке падіння світових цін на нафту може стати важливим важелем економічного тиску на Росію. Це дозволить змусити російське керівництво почати переговори щодо завершення війни.