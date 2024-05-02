Як позбутися личинок хруща: ефективні методи

В кінці квітня, на початку травня 2024 року в Україні спостерігається багато хрущів.

Личинки хруща можуть завдавати шкоди не лише овочам, полуниці, а й садово-декоративним рослинам, деревам, різноманітним сільськогосподарським насадженням. Вони підгризають корені, після чого рослина гине.

На вигляд личинки хруща — це білі черв'ячки з рудими ніжками та головою. Спочатку вони живляться відмерлими рештками рослин, а потім переходять на живі корені. Чого тільки не їдять личинки травневого жука - плодові дерева, ягідні кущі, злаки, акацію і навіть цибулю. Найшвидше хрущі розвиваються та ростуть на коренях буряків, моркви та кульбаби.

Личинки хруща

Дорослі особини травневого жука із задоволенням їдять зелень дуба, тополі, верби, клена, винограду, аґрусу, інших дерев і чагарників, люблять квіти, плодові культури, хвою. Попри це личинки хрущів, личинки-борозняки більш ненажерливі, ніж дорослі особини, і завдають найбільшої шкоди, — зазначає експертка Оксана Бондаренко.

Як позбутися личинок хруща

Хімічні засоби боротьби з борозняком

З неорганічних добре зарекомендував себе амонійний розчин. Якщо обробити ним ґрунт, він стає азотовмісним, що згубно впливає на розвиток личинок, і вони гинуть. Личинки борозняки не переносять надлишку азоту та лужної реакції. Тому перше, що потрібно спробувати, – це застосувати азотні добрива, наприклад, аміачну селітру чи засоби для розкислення ґрунту, якщо це підходить для складу ґрунту та не протипоказано рослинам.

Як варіант при ознаках появи хрущів і для їх профілактики можна посіяти сидерати, що активно збагачують ґрунт азотом, наприклад, люпин та білу конюшину. Сидерати принесуть і іншу користь – відновлять, захистять, збагатять землю, скоротять догляд, стримають бур’яни.

Найшвидший, найбільш дієвий і агресивний, а також найпростіший спосіб боротьби з личинками хруща – це застосування хімічних інсектицидів. Але й це і найшкідливіший для довкілля і для людини засіб. Для боротьби з личинками хруща краще обрати вузькоспеціалізовані препарати, що розроблені спеціально для боротьби з борозняком: «Антихрущ», «Stop Хрущ», «Rembek», «Валлар», «Фас». Достатньо ефективні «Актеллік» чи «Актара», «Дестрой», «Белем», «Альтекс», «Агростак Біо», «Ініціатор».

Біологічні засоби боротьби з личинками хруща.

Найбільш безпечним для здоров'я людини, за словами Оксани Бондаренко, а також для інших комах та хробаків є біологічні засоби. Патогенні грибки, ентомофаги та нематоди змішують із піском і вносять під час садіння рослин, сумішшю можна підсипати дерева. Ці грибки діють саме на личинки — на тих, хто має м'яке тіло, на дорослу комаху, вони впливати не будуть. Біологічні методи можна використовувати два рази на рік.

Найпростіший варіант – придбати готовий біоінсектицид. Серед ефективних препаратів – «Ентоцид» (метаризин) від ґрунтових шкідників, «Метавайт», «Лепідоцид», «Бітоксибацилін» і «Актоверм».

Профілактичні методи

Хрущі для розмноження обирають голі ділянки ґрунту, тому найкращий захист – це активне використання мульчі, відсутність неприкритих ділянок.

Деякі городники та садівники намагаються відловлювати жуків до того, як вони встигнуть непомітно заглибитись у землю. Для цього вони струшують жуків з дерев після холодної ночі рано вранці, роблять клейові пастки, «приманки» з гною чи компосту на відкритих місцях, виготовляють світлові пастки, пастки на деревах з пластикових пляшок тощо.

Природні помічники в боротьбі з хрущами та їх потомством – це птахи, шпаки, горобці, свійська птиця, а також їжачки. Таким чином годівнички для птахів, ощадливе ставлення до їжаків, значно полегшить боротьбу з травневими жуками та їхнім потомством.

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