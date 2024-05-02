Як позбутися личинок хруща: ефективні методи

Активізувалися хрущі: що робити, аби вберегти урожай
В кінці квітня, на початку травня 2024 року в Україні спостерігається багато хрущів.
Личинки хруща можуть завдавати шкоди не лише овочам, полуниці, а й садово-декоративним рослинам, деревам, різноманітним сільськогосподарським насадженням. Вони підгризають корені, після чого рослина гине.
На вигляд личинки хруща — це білі черв'ячки з рудими ніжками та головою. Спочатку вони живляться відмерлими рештками рослин, а потім переходять на живі корені. Чого тільки не їдять личинки травневого жука - плодові дерева, ягідні кущі, злаки, акацію і навіть цибулю. Найшвидше хрущі розвиваються та ростуть на коренях буряків, моркви та кульбаби.
Дорослі особини травневого жука із задоволенням їдять зелень дуба, тополі, верби, клена, винограду, аґрусу, інших дерев і чагарників, люблять квіти, плодові культури, хвою. Попри це личинки хрущів, личинки-борозняки більш ненажерливі, ніж дорослі особини, і завдають найбільшої шкоди, — зазначає експертка Оксана Бондаренко.
Як позбутися личинок хруща
Хімічні засоби боротьби з борозняком
З неорганічних добре зарекомендував себе амонійний розчин. Якщо обробити ним ґрунт, він стає азотовмісним, що згубно впливає на розвиток личинок, і вони гинуть. Личинки борозняки не переносять надлишку азоту та лужної реакції. Тому перше, що потрібно спробувати, – це застосувати азотні добрива, наприклад, аміачну селітру чи засоби для розкислення ґрунту, якщо це підходить для складу ґрунту та не протипоказано рослинам.
Як варіант при ознаках появи хрущів і для їх профілактики можна посіяти сидерати, що активно збагачують ґрунт азотом, наприклад, люпин та білу конюшину. Сидерати принесуть і іншу користь – відновлять, захистять, збагатять землю, скоротять догляд, стримають бур’яни.
Найшвидший, найбільш дієвий і агресивний, а також найпростіший спосіб боротьби з личинками хруща – це застосування хімічних інсектицидів. Але й це і найшкідливіший для довкілля і для людини засіб. Для боротьби з личинками хруща краще обрати вузькоспеціалізовані препарати, що розроблені спеціально для боротьби з борозняком: «Антихрущ», «Stop Хрущ», «Rembek», «Валлар», «Фас». Достатньо ефективні «Актеллік» чи «Актара», «Дестрой», «Белем», «Альтекс», «Агростак Біо», «Ініціатор».
Біологічні засоби боротьби з личинками хруща.
Найбільш безпечним для здоров'я людини, за словами Оксани Бондаренко, а також для інших комах та хробаків є біологічні засоби. Патогенні грибки, ентомофаги та нематоди змішують із піском і вносять під час садіння рослин, сумішшю можна підсипати дерева. Ці грибки діють саме на личинки — на тих, хто має м'яке тіло, на дорослу комаху, вони впливати не будуть. Біологічні методи можна використовувати два рази на рік.
Найпростіший варіант – придбати готовий біоінсектицид. Серед ефективних препаратів – «Ентоцид» (метаризин) від ґрунтових шкідників, «Метавайт», «Лепідоцид», «Бітоксибацилін» і «Актоверм».
Профілактичні методи
Хрущі для розмноження обирають голі ділянки ґрунту, тому найкращий захист – це активне використання мульчі, відсутність неприкритих ділянок.
Деякі городники та садівники намагаються відловлювати жуків до того, як вони встигнуть непомітно заглибитись у землю. Для цього вони струшують жуків з дерев після холодної ночі рано вранці, роблять клейові пастки, «приманки» з гною чи компосту на відкритих місцях, виготовляють світлові пастки, пастки на деревах з пластикових пляшок тощо.
Природні помічники в боротьбі з хрущами та їх потомством – це птахи, шпаки, горобці, свійська птиця, а також їжачки. Таким чином годівнички для птахів, ощадливе ставлення до їжаків, значно полегшить боротьбу з травневими жуками та їхнім потомством.
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