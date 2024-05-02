Как избавиться от личинок майского жука: эффективные методы

В конце апреля, в начале мая 2024 года в Украине наблюдается много майских жуков.

Личинки майского жука могут наносить вред не только овощам, клубнике, но и садово-декоративным растениям, деревьям, разнообразным сельскохозяйственным насаждениям. Они подгрызают корни, после чего растение погибает.

На вид личинки майского жука — это белые червячки с рыжими ножками и головой. Сначала они питаются отмершими останками растений, а затем переходят на живые корни. Чего только не едят личинки майского жука – плодовые деревья, ягодные кусты, злаки, акацию и даже лук. Быстрее всего майские жуки развиваются и растут на корнях свеклы, моркови и одуванчика.

Личинки майского жука

Взрослые особи майского жука с удовольствием едят зелень дуба, тополя, ивы, клена, винограда, крыжовника, других деревьев и кустарников, любят цветы, плодовые культуры, хвою. Несмотря на это личинки майских жуков, личинки-бороздники более прожорливы, чем взрослые особи, и наносят наибольший вред, — отмечает эксперт Оксана Бондаренко.

Как избавиться от личинок майского жука

Химические средства борьбы с бороздкой

Из неорганических хорошо зарекомендовал себя раствор амония. Если обработать им почву, она становится азотсодержащей, что губительно влияет на развитие личинок, и они погибают. Личинки бороздки не переносят избытка азота и щелочной реакции. Поэтому первое, что нужно попробовать – это применить азотные удобрения, например, аммиачную селитру или средства для раскисления почвы, если это подходит для почвы и не противопоказано растениям.

Как вариант при признаках появления майских жуков и для их профилактики можно посеять сидераты, активно обогащающие почву азотом, например, люпин и белый клевер. Сидераты принесут и другую пользу – восстановят, защитят, обогатят землю, сократят уход, сдержат рост сорняков.

Самый быстрый, наиболее действенный и агрессивный, а также самый простой способ борьбы с личинками майского жука – это применение химических инсектицидов. Но и это и самое вредное для окружающей среды и для человека средство. Для борьбы с личинками майского жука лучше выбрать узкоспециализированные препараты, разработанные специально для борьбы с бороздкой: «Антихрущ», «Stop Хрущ», «Rembek», «Валлар», «Фас». Достаточно эффективны "Актеллик" или "Актара", "Дестрой", "Белем", "Альтекс", "Агростак Био", "Инициатор".

Биологические средства борьбы с личинками майского жука.

Наиболее безопасным для здоровья человека, по словам Оксаны Бондаренко, а также для других насекомых и червей являются биологические средства. Патогенные грибки, энтомофаги и нематоды смешивают с песком и вносят во время посадки растений, смесью можно подсыпать деревья. Эти грибки действуют именно на личинки — на тех, у кого мягкое тело, на взрослое насекомое, они влиять не будут. Биологические методы можно использовать два раза в год.

Самый простой вариант – приобрести готовый биоинсектицид. Среди эффективных препаратов – «Энтоцид» (метаризин) от почвенных вредителей, «Метавайт», «Лепидоцид», «Битоксибациллин» и «Актоверм».

Профилактические методы

Майские жуки для размножения выбирают голые участки почвы, поэтому лучшая защита – это активное использование мульчи, отсутствие неприкрытых участков.

Некоторые огородники и садоводы пытаются отлавливать жуков до того, как они успеют незаметно углубиться в землю. Для этого они встряхивают жуков с деревьев после холодной ночи рано утром, делают клеевые ловушки, приманки из навоза или компоста на открытых местах, изготовляют световые ловушки, ловушки на деревьях из пластиковых бутылок и т.д.

Природные помощники в борьбе с майскими жуками и их потомством – это птицы, скворцы, воробьи, домашняя птица, а также ежики. Таким образом кормушки для птиц, бережное отношение к ежам значительно облегчит борьбу с майскими жуками и их потомством.

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