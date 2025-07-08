С начала года ДТЭК произвел 1,2 млн запчастей для обеспечения угледобычи

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В нем отмечается, что машиностроительные предприятия ДТЭК продолжают снабжать украинские шахты необходимым для угледобычи оборудованием.

«В январе — июне этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 1 707 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых четыре новых комбайна для проведения горных выработок», - сообщают в ДТЭК.

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Кроме того, машиностроители поддержали нужды шахтеров и за 6 месяцев 2025 года произвели 1,2 млн запчастей и комплектующих.

«Машиностроители ДТЭК Энерго активно производят оборудование и снабжают шахтеров необходимыми запчастями. Это позволяет украинским шахтам стабильно добывать уголь, чтобы тепловая генерация уверенно прошла период летних пиковых нагрузок и вернее вошла в следующий отопительный сезон. Мы делаем все, чтобы оставаться крепкой опорой для украинской энергетики и страны, несмотря на чрезвычайные вызовы войны», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за последние три года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал почти 28 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после обстрелов и обеспечения работы угольных шахт.