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- Війна
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Удари по ТЦК координувалися зрадниками, які відправляли повідомлення в російські чатботи — ЦПД
СБУ викрила українців, які допомагали ворогу наводити ракети на ТЦК по Україні.
Деякі українці надсилали інформацію до ворожого бота, призначеного для наведення ударів по Територіальних центрах комплектування (ТЦК).
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у ефірі «Ми Україна».
Проте він наголосив, що імена цих осіб вже відомі як російським спецслужбам, так і українським.
«Дійсно, випадки, що деякі українці туди відправляли інформацію, є. Це правда. Але, по-перше, дані цих людей уже є в росіян. І по-друге, ці українці вже відомі українським спецслужбам», — заявив Коваленко.
Нагадаємо, через загрози російських ударів ТЦК та СП України перейдуть на мобільно-пересувний формат роботи. Посилиться робота у цифровому форматі.
Раніше повідомлялося, російські війська 7 липня атакували безпілотниками будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також влучили поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.
Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла кількість постраждалих. Так, через ворожий удар поранення дістали 17 людей.