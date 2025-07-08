СБУ вже має списки українців, які "зливали" ТЦК росіянам / © ТСН.ua

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Деякі українці надсилали інформацію до ворожого бота, призначеного для наведення ударів по Територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у ефірі «Ми Україна».

Проте він наголосив, що імена цих осіб вже відомі як російським спецслужбам, так і українським.

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«Дійсно, випадки, що деякі українці туди відправляли інформацію, є. Це правда. Але, по-перше, дані цих людей уже є в росіян. І по-друге, ці українці вже відомі українським спецслужбам», — заявив Коваленко.

Нагадаємо, через загрози російських ударів ТЦК та СП України перейдуть на мобільно-пересувний формат роботи. Посилиться робота у цифровому форматі.

Раніше повідомлялося, російські війська 7 липня атакували безпілотниками будівлю Харківського обласного ТЦК та СП, а також влучили поблизу будівлі Запорізького обласного військкомату.

Внаслідок атаки РФ на Запоріжжя зросла кількість постраждалих. Так, через ворожий удар поранення дістали 17 людей.

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