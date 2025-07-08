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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ТЦК змінять формат роботи через загрозу атак: деталі від нардепа

Нардеп Олександр Федієнко розповів, що Територіальні центри комплектування будуть децентралізовані.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Робота ТЦК та СП

Робота ТЦК та СП / © ТСН

Через загрози російських ударів ТЦК та СП України перейдуть на мобільно-пересувний формат роботи. Посилиться робота у цифровому форматі.

Таку думку народний депутат України Олександр Федієнко висловив у ефірі телеканалу «КИЇВ24».

«ТЦК будуть децентралізовані. Десь буде відбуватися один прийом, десь — інший, якщо це потрібно. Зараз просто в більшій частині ТЦК перейде на такий трішки, на мій погляд, мобільно-пересувний елемент роботи з громадянами України», — розповів Федієнко.

«Не будуть допускати скупчень, як раніше, знаєте, ті величезні черги військовозобов’язаних, цивільних, які були під ТЦК. Я сподіваюся, що цього вже точно не буде», — додав нардеп.

За його словами, посилиться робота ТЦК у цифровому форматі. Політик зазначив, що всі дані розміщені у цифровому форматі в системі «Оберіг».

Нагадаємо, 7 липня російські війська вдарили дронами по Харківському обласному ТЦК та влучили поблизу будівлі Запорізького обласного ТЦК. Перед тим ворог завдав ударів по військкоматах у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці.

У Міністерстві оборони РФ відкрито заявили, що удари по ТЦК мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.

Представник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що через ворожі атаки по ТЦК розглядаються такі заходи: розосередження військкомів, надання послуг дистанційно, розширення цифровізації.

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