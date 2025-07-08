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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ТЦК изменят формат работы из-за угрозы атак: детали от нардепа

Нардеп Александр Федиенко рассказал, что Территориальные центры комплектования будут децентрализованы.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Работа ТЦК и СП

Работа ТЦК и СП / © ТСН

Из-за угрозы российских ударов ТЦК и СП Украины перейдут на мобильно-передвижной формат работы. Усилится работа в цифровом формате.

Такое мнение народный депутат Украины Александр Федиенко высказал в эфире телеканала «Київ24».

«ТЦК будут децентрализованы. Где-то будет происходить один прием, где-то — другой, если это нужно. Сейчас просто в большей части ТЦК перейдет на такой немного, на мой взгляд, мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины», — рассказал Федиенко.

«Не будут допускать скоплений, как раньше, знаете, те огромные очереди военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК. Я надеюсь, что этого уже точно не будет», — добавил нардеп.

По его словам, усилится работа ТЦК в цифровом формате. Политик отметил, что все данные размещены в цифровом формате в системе «Обериг».

Напомним, 7 июля российские войска ударили дронами по Харьковскому областному ТЦК и попали вблизи здания Запорожского областного ТЦК. Перед тем враг нанес удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

В Министерстве обороны РФ открыто заявили, что удары по ТЦК имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.

Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что из-за вражеских атак по ТЦК рассматриваются следующие меры: рассредоточение военкоматов, предоставление услуг дистанционно, расширение цифровизации.

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