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- Украина
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ТЦК изменят формат работы из-за угрозы атак: детали от нардепа
Нардеп Александр Федиенко рассказал, что Территориальные центры комплектования будут децентрализованы.
Из-за угрозы российских ударов ТЦК и СП Украины перейдут на мобильно-передвижной формат работы. Усилится работа в цифровом формате.
Такое мнение народный депутат Украины Александр Федиенко высказал в эфире телеканала «Київ24».
«ТЦК будут децентрализованы. Где-то будет происходить один прием, где-то — другой, если это нужно. Сейчас просто в большей части ТЦК перейдет на такой немного, на мой взгляд, мобильно-передвижной элемент работы с гражданами Украины», — рассказал Федиенко.
«Не будут допускать скоплений, как раньше, знаете, те огромные очереди военнообязанных, гражданских, которые были под ТЦК. Я надеюсь, что этого уже точно не будет», — добавил нардеп.
По его словам, усилится работа ТЦК в цифровом формате. Политик отметил, что все данные размещены в цифровом формате в системе «Обериг».
Напомним, 7 июля российские войска ударили дронами по Харьковскому областному ТЦК и попали вблизи здания Запорожского областного ТЦК. Перед тем враг нанес удары по военкоматам в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.
В Министерстве обороны РФ открыто заявили, что удары по ТЦК имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.
Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что из-за вражеских атак по ТЦК рассматриваются следующие меры: рассредоточение военкоматов, предоставление услуг дистанционно, расширение цифровизации.