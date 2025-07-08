В Украине создали полигон для БЗВП студентов: в МОН прокомментировали

Студенты / © ТСН.ua

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В одной из областей Украины уже создали полигон для студентов для прохождения базовой военной подготовки (БЗВП) или учебной дисциплины «Основы национального сопротивления».

Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой сообщил в эфире «Радио Хартия».

По словам министра, полигонная часть БЗВП или «Основ национального сопротивления» для студентов будет проводиться очно. Для этого в безопасной области создан соответствующий полигон.

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«Очевидно, что полигонную часть было бы желательно проводить очно и, конечно, не в Харькове. Для этого нужно использовать базы, которые уже создаются для этой цели. Есть области, в которых созданы уже полигоны для студентов… Давайте так — одна область, где создан полигон для студентов, и она готова сегодня принимать молодежь со всей Украины, не только своих детей», — рассказал Лисовой.

Он отметил, что этот полигон уже работает. По словам министра, там созданы условия четырехзвездочного хостела, «чтобы не напугать сразу молодежь какими-то жесткими условиями».

Комментарий МОН

Впоследствии в Минобразования отметили, что Оксен Лисовой имел в виду совсем другую инициативу — подготовку к внедрению новой учебной дисциплины «Основы национального сопротивления». Этот курс не является продолжением или вариацией БЗВП, а имеет принципиально иную цель и содержание.

В частности отмечается, что БЗВП — это форма военной подготовки, которая включает строевую, огневую подготовку, присягу и завершение с присвоением военно-учетной специальности. Курс ориентирован на подготовку к службе в ВСУ.

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Зато «Основы национального сопротивления» — это курс о базовой безопасности и гражданской готовности. Он не предусматривает присяги, мобилизационной подготовки или ВОС.

«Вместо этого, курс имеет целью научить студентов базовым навыкам безопасности — от домедицинской помощи до ориентирования в чрезвычайных ситуациях. Акцент делается на теоретической части, гражданской готовности, знаниях по цифровой безопасности и понимании современных угроз.», — добавили в министерстве.

Только как краткосрочный элемент программы возможны выезды на полигоны — не для стрельб, а для ознакомления с основами обращения с оружием и поведением в полевых условиях. Именно эти выезды, по словам МОН, и были упомянуты в контексте комфортных условий.

В Минобразования также отметили, что в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект №13347, который предусматривает введение «Основ национального сопротивления» как обязательного курса для всех студентов и студенток 2-го курса университетов и колледжей.

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Программа будет унифицированной и адаптированной даже для тех, кто по религиозным причинам не может брать в руки оружие — для них будет расширен блок домедицинской помощи.

В МОН отметили, что курс не имеет ничего общего с мобилизацией. Его не следует путать с военной подготовкой. Мобилизационный возраст в Украине, как и раньше, составляет 25 лет. Лица в возрасте 18-24 лет могут идти на службу только добровольно.

Напомним, ранее сообщалось, что с сентября во всех учреждениях высшего образования Украины начнется преподавание курса «Базовая общая военная подготовка». Он будет обязательным для всех студентов со второго курса и будет состоять из 300 ч. теоретических и практических занятий.

Как заявили ранее в Министерстве обороны Украины, студенты, которые откажутся от прохождения практической БЗВП, будут отчислены.

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К слову, заместитель министра образования Михаил Винницкий проинформировал, что в парламенте зарегистрирован законопроект 13347, которым предлагается ввести для студентов дисциплину «Основы национального сопротивления» вместо курса БЗВП.