БЗВП для студентів: в Україні створили полігон з умовами "чотиризіркового хостелу"

Студенти / © ТСН.ua

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В одній з областей України вже створили полігон для студентів для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) або навчальної дисципліни «Основи національного спротиву».

Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив у ефірі «Радіо Хартія».

За словами міністра, полігонна частина БЗВП чи «Основ національного спротиву» для студентів проводитиметься очно. Задля цього у безпечній області створений відповідний полігон.

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«Очевидно, що полігонну частину було б бажано проводити очно і, звичайно, не в Харкові. Для цього потрібно використовувати бази, які уже створюються для цієї мети. Є області, в яких створені уже полігони для студентів… Давайте так — одна область, де створений полігон для студентів, і вона готова сьогодні приймати молодь з усієї України, не лише своїх дітей», — розповів Лісовий.

Він зазначив, що цей полігон вже працює. За словами міністра, там створені умови чотиризіркового хостелу, «щоб не налякати зразу молодь якимись жорсткими умовами».

Нагадаємо, від вересня у всіх закладах вищої освіти України розпочнеться викладання курсу «Базова загальна військова підготовка». Він буде обов’язковим для всіх студентів від другого курсу та складатиметься з 300 год. теоретичних і практичних занять.

Як заявили раніше у Міністерстві оборони України, студенти, які відмовляться від проходження практичної БЗВП, будуть відраховані.

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До слова, заступник міністра освіти Михайло Винницький поінформував, що у парламенті зареєстровано законопроєкт 13347, яким пропонується запровадити для студентів дисципліну «Основи національного спротиву» замість курсу БЗВП.