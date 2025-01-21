Куда не смогут устроиться мужчины без БОВП: разъяснение

Базовая общевойсковая подготовка станет обязательной для всех и будет влиять на дальнейшее обучение.

С сентября 2025 года в Украине в университетах будет введена базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Теоретический курс будет обязательным для всех студентов, а практический – только для мужчин, пригодных к службе. Не пройдя подготовку, студенты не смогут учиться или работать на определенных работах.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

По его словам, базовая общевойсковая подготовка будет обязательна для всех студентов и будет влиять на возможность дальнейшего обучения в вузе.

"Если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неуд", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях", — рассказал он.

Он добавил, что мужчины, не прошедшие базовую общевойсковую подготовку, не смогут трудоустроиться на должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и в прокуратуре. Кроме того, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", такие лица обязательно должны пройти базовую военную службу.

Напомним, все мужчины в 2025 году пройдут базовую военную подготовку. Сначала БОВП пройдут студенты, а затем и все остальные мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

Также мы писали о том, что с сентября 2025 во всех украинских вузах введут обязательную базовую общевойсковую подготовку для студентов. Курс, включающий 300 часов теории и практики, будет обязательным для всех, однако практическую часть будут проходить только мужчины, а женщины – по желанию. Отказ от обучения может привести к невозможности продолжить образование.

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