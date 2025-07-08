Тимур Мирошниченко сменил имя приемному сыну: жена ведущего объяснила почему

Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - призналась, что после усыновления сына они сменили ему имя.

Оказывается, с рождения мальчика звали не Марсель. Инна Мирошниченко в интервью Рамине Эсхакзай призналась, почему они пошли на этот шаг. В частности, адвокат волновалась, что Марселя найдут биологические родители. Избранница ведущего боялась, что ее сына могут обидеть. Инна не исключает того, что в будущем Марсель узнает о своих биологических родителях, однако произойдет это только тогда, когда он сам будет к этому готов.

"Когда мы усыновили Марселя, он был не Марселем. У него было другое имя, мы его изменили. На меня паничка напала, что они (биологические родители - прим. ред.) его найдут, украдут нашего сына. Не для того, чтобы оставить его себе, а обидят его. Вообще не хотела, чтобы кто-то просто шел по улице и сказал, что я твой папа. Я хотела, чтобы ребенок об этом узнал тогда, когда будет морально готов к этому", - поделилась Инна.

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Тимур и Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Сама же адвокат имеет информацию о его биологических родителях. Более того, она даже ознакомилась с данными о них, которые были в реестре судебных решений. Инна узнала, что биологических родителей Марселя привлекали к ответственности за различные бытовые конфликты, возникавшие на почве употребления алкоголя. Впрочем, с 2022 года о них нет никакой информации.

"У нас есть их фамилии, имя, отчество, регистрационные номера учетной карточки налогоплательщиков и их регистрация на момент лишения родительских прав. Я с этой информацией делала только то, что первое время мониторила реестр судебных решений и смотрела, чем они там живут. Их очень часто привлекали к ответственности за какие-то бытовые на почве алкоголя ссоры, драки и все такое. Я так следила за их жизнью. С 2022 года никаких решений нет, поэтому не знаю, прекратили ли они или выехали. Ничего не знаю", - призналась Инна.

Сын Тимура и Инны Мирошниченко - Мерсель / © instagram.com/_inna_mi_

Кстати, Мирошниченко также рассказала о состоянии здоровья приемного сына. Когда супруги усыновляли Марселя, то их предупреждали о серьезных проблемах. У мальчика из-за гастрошизиса плохо работал кишечник, на фоне чего ему поставили диагноз - болезнь Гиршпрунга длинного сегмента. К счастью, он не подтвердился. Инна говорит, что сейчас у Марселя нет серьезных проблем со здоровьем, которые бы в будущем мешали ему.

"Он когда родился, у него был тяжелый порок - гастрошизис. Он родился без передней брюшной стенки. Кишечник работал очень плохо. Скорее из-за этого ему поставили диагноз - болезнь Гиршпрунга длинного сегмента. Это когда кишечник не работает, потому что у него отсутствуют нервные окончания. Вероятно, этот диагноз потом не снимали, потому что проблемы с кишечником были всегда. За год мы это вывели в нормальное состояние. Это означает, что этой болезни у него не было. Этот диагноз был ошибочный. Я не могу сказать, что у него сейчас что-то осталось, с чем бы трудно было потом жить", - поделилась Инна.

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Напомним, ранее жена Тимура Мирошниченко рассказала, как с ними связались биологические родители дочери Ангелины. Адвокат поделилась, как сложилось их общение.