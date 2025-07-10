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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1249
Час на прочитання
1 хв

Синоптики попередили українців про небезпечні метеоявища

У четверг у західних областях очікують сильні дощі з грозами. На решті території сухо та тепло.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погода зіпсується

Погода зіпсується / © Pixabay

Сьогодні, 10 липня, в Україні прогнозують спеку. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно. Пройдуть значні, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози», — йдеться у повідомленні.

Температура вдень становитиме +15…20°С, на Житомирщині та Вінниччині до +21…26°С.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями українців очікує суттєве послаблення спеки — в деяких регіонах температура знизиться майже на 15 градусів. Особливо це відчують жителі західних областей, де вже 10 липня очікуються дощі, грози та денна температура лише +15…+19°C.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1249
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