Синоптики попередили українців про небезпечні метеоявища

Погода зіпсується / © Pixabay

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Сьогодні, 10 липня, в Україні прогнозують спеку. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

«У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно. Пройдуть значні, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози», — йдеться у повідомленні.

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Температура вдень становитиме +15…20°С, на Житомирщині та Вінниччині до +21…26°С.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями українців очікує суттєве послаблення спеки — в деяких регіонах температура знизиться майже на 15 градусів. Особливо це відчують жителі західних областей, де вже 10 липня очікуються дощі, грози та денна температура лише +15…+19°C.