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Синоптики попередили українців про небезпечні метеоявища
У четверг у західних областях очікують сильні дощі з грозами. На решті території сухо та тепло.
Сьогодні, 10 липня, в Україні прогнозують спеку. Водночас у деяких регіонах пройдуть дощі. Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
«У західних, Житомирській та Вінницькій областях хмарно. Пройдуть значні, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, грози», — йдеться у повідомленні.
Температура вдень становитиме +15…20°С, на Житомирщині та Вінниччині до +21…26°С.
Раніше повідомлялося, що найближчими днями українців очікує суттєве послаблення спеки — в деяких регіонах температура знизиться майже на 15 градусів. Особливо це відчують жителі західних областей, де вже 10 липня очікуються дощі, грози та денна температура лише +15…+19°C.