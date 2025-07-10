Синоптики предупредили украинцев об опасных метеоявлениях

Погода испортится / © Pixabay

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Сегодня, 10 июля, в Украине прогнозируют жару. В некоторых регионах пройдут дожди. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«В западных, Житомирской и Винницкой областях облачно. Пройдут значительные, а в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы», — говорится в сообщении.

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Температура днем составит +15…20°С, в Житомирской и Винницкой области до +21…26°С.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни украинцев ожидает существенное ослабление жары — в некоторых регионах температура снизится почти на 15 градусов. Особенно это ощутят жители западных областей, где уже 10 июля ожидаются дожди, грозы и дневная температура всего +15… +19°C.