Жара отступает: в Украину идет похолодание и дожди

Зонтики / © Pexels

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Уже завтра, 11 июня, Украина наконец-то сможет вздохнуть с облегчением — изнурительная жара временно покидает страну.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Температура воздуха заметно снизится: вместо «тридцаток» на термометрах будет значительно приятнее — от +21 до +25 градусов. На юге и востоке, где жара держалась особенно упорно, также станет легче — +25…+29 градусов. Разве что кое-где в Крыму, на Херсонщине и Николаевщине солнце еще может «подбросить» температуру выше 30, но это скорее исключение, чем правило.

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На западе Украины ожидается наиболее ощутимое похолодание — днем здесь будет лишь +18…+23 градуса. Однако вместе с прохладой придут и осадки: с северо-запада надвигается атмосферный фронт, который принесет кратковременные грозовые дожди. Непогода прогнозируется в западных, северных областях (кроме Сумщины), а также в Винницкой, Черкасской и Одесской. Возможны шквалы, грозы, местами град.

В Киеве 11 июня также возможны кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня или ближе к вечеру не исключены сильные ливни — стоит заранее позаботиться о безопасной парковке авто и не забыть зонтик.

Температура воздуха в столице завтра составит около +20 градусов.

Напомним, TSN.ua подготовил эксклюзивный прогноз на неделю и ответ климатолога, будет ли лето 2025 жарким.

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