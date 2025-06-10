Украинцы, готовьтесь: погода всех удивит

Погода удивит украинцев / © ТСН

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Начало июня — идеальное время для погодных сюрпризов. Как только мы начали привыкать к жаре, снова над горизонтом появляются грозовые тучи. Где ждет палящее солнце, а где — шквалы и град? Что подготовила новая неделя — очередная погодная драма или наконец стабильность?

Все подробности — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новый прогноз погоды

Новый прогноз погоды!

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Температура окружающей среды ощутимо снизилась, удается свободно дышать и не совершать странные перебежки от дерева к дереву, от тени к тени, отметила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, 10 июня температура воздуха в Украине будет составлять: в западных областях +18+22 градуса, в северных областях +20+23 градуса, в центральных областях от +21 в Винницкой области до +28+30 на Днепропетровщине, в южной части +28+32 в восточных областях +27+30 градусов.

Во вторник погоду в Украине будет определять сухой антициклон, поэтому преимущественно без осадков. Лишь ночью в южной части и на востоке, а днем только в Луганской области пройдут кратковременные грозовые дожди.

В Киеве 10 июня осадков не ожидается, будет солнечно, в течение дня комфортная температура воздуха, +20+22 градуса.

Прогноз погоды на неделю

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич сделал прогноз погоды на неделю. Следовательно, по словам метеоролога, в течение этой недели температура в Украине будет кардинально меняться. Градусы сползут вниз — будут близки к климатической норме. В ряде регионов ожидаются грозы, местами могут быть сильными, а также сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра. Кроме того, из-за жары в лесных и степных экосистемах значительно возрастет уровень пожарной опасности.

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В частности, во вторник, 10 июня, воздух станет более свежим, особенно в западных и северных регионах. Ночью там — до +14 °C, днем — +19…+25 °C. На юге, востоке и в Крыму жара еще задержится до +33 °C. Грозовые дожди немного порадуют поля Приазовья и Донбасса. На остальной территории — солнце, чистое небо и легкий ветерок. В среду ночь будет спокойной без осадков. Но днем с запада подтянутся дождевые облака. В Карпатах и центральных регионах может полить посильнее, возможен даже град. Температура выровняется днем +20…+29 °C, но в Полесье немного прохладнее — +16…+21 °C. Ветер будет менять свое настроение: легкое, неопределенное направление, до 8 м/с.

В четверг циклоны будут диктовать свои условия: дожди и грозы — гости в большинстве регионов. Некоторые из них принесут не только лужи, но и град и порывы ветра до 20 м/с. На западе спокойнее, там без значительных осадков. Ночью прохладно: +7…+18 °C, а днем +18…+30 °C в зависимости от региона.

В пятницу не все будет солнечно: дожди останутся на Левобережье, кое-где обильные. Другая часть страны увидит ясное небо или хотя бы сухие облака. Температура ночью +10…+16 °C, днем приятные +18…+24 °C. Воздух наполняется благоуханием дождей и начинает напоминать о середине июня.

Прогноз погоды на выходные

В субботу настанет день покоя – молодой антициклон несет стабильность. По всей стране пройдет тихое, ясное лето: никакой капли дождя.Ветер северный, иногда северо-восточный, 7–12 м/с. На юго-востоке и в Крыму возможны порывы. Температура днем — +22… +27 °C. Завершение недели — как из открытки: синее небо, солнце и никакого намека на дождь. Вся страна погрузится в лето — тихое, ласковое, настоящее. Температура ночью +9…+16 °C, днем комфортные +23…+28 °C.

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Каким будет лето 2025 года?

Май 2025 года был достаточно холодным. Вплоть до конца весны сильной жары не наблюдалось. А вот будет ли жарким лето в целом? На этот вопрос в комментарии «Фактам» ответила климатолог Вера Балабух. По ее словам, летние прогнозы — это не точные предсказания, которые обещают солнце или дождь на определенный день. Это, скорее, общая картина того, каким будет сезон: теплее или прохладнее, сухим или с дождями.

Такие долговременные прогнозы — это не то же, что привычные нам на 2-3 дня. Это больше похоже на предчувствие, основанное на анализе климатических изменений, поведения океанов, атмосферы и многих других факторов, которые могут влиять на погоду в течение нескольких месяцев.

Для этого используются сложные компьютерные модели, которые рассчитывают, что может произойти в мире природы. У Украины пока нет собственных таких систем, поэтому мы ориентируемся на прогнозы из авторитетных международных центров — таких, как Европейский центр среднесрочных прогнозов.

Этим летом, по их данным, температура может быть немного выше нормы — на 1–2 градуса. По всей вероятности, дождей будет меньше, особенно на юге и востоке страны. А значит, лето обещает быть жарким и сухим. И хотя иногда природа может удивить — как это было с маем — общие тенденции все же помогают нам лучше подготовиться к сезону.

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