Українці, готуйтеся: погода всіх здивує

Погода здивує українців / © ТСН

Реклама

Початок червня — ідеальний час для погодних сюрпризів. Щойно ми почали звикати до спеки, як знову над горизонтом з’являються грозові хмари. Де на нас чекає палюче сонце, а де — шквали й град? Що підготував новий тиждень — чергову погодну драму чи нарешті стабільність?

Всі подробиці — дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Новий прогноз погоди

Новий прогноз погоди! Свіже повітря поширилося Україною.

Реклама

Температура довкілля відчутно знизилася, вдається вільно дихати і не робити дивні перебіжки від дерева до дерева, від тіні до тіні, зазначила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, 10-го червня температура повітря в Україні становитиме: у західних областях +18+22 градуси, у північних областях +20+23 градуси, у центральних областях від +21 на Вінниччині до +28+30 на Дніпропетровщині, у південній частині +28+32 у східних областях +27+30 градусів.

У вівторок погоду в Україні визначатиме сухий антициклон, тому переважно буде без опадів. Лише вночі у південній частині та на сході, а вдень лише на Луганщині пройдуть короткочасні грозові дощі.

У Києві 10-го червня опадів не очікується, буде сонячно, протягом дня комфортна температура повітря, +20+22 градуси.

Прогноз погоди на тиждень

Тим часом метеоролог Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на тиждень. Отже, за словами метеоролога, впродовж цього тижня температура в Україні буде кардинально змінюватися. Градуси сповзуть вниз — будуть близькими до кліматичної норми. В низці регіонів очікуються грози, які місцями можуть бути сильними, а також супроводжуватися градом і шквалистим посиленням вітру. Крім того, внаслідок спеки у лісових і степових екосистемах значно зросте рівень пожежної небезпеки.

Реклама

Зокрема, у вівторок, 10 червня, повітря стане більш свіжіжим, особливо в західних і північних регіонах. Вночі там — до +14 °C, вдень — +19…+25 °C. На півдні, сході та в Криму спека ще затримається — до +33 °C. Грозові дощі трохи потішать поля Приазов’я й Донбасу. На решті території — сонце, чисте небо й легкий вітерець. У середу ніч буде спокійною — без опадів. Але вже вдень з заходу підтягнуться дощові хмари. У Карпатах і центральних регіонах може полити сильніше, можливий навіть град. Температура вирівняється — вдень +20…+29 °C, але в Поліссі трохи прохолодніше — +16…+21 °C. Вітер змінюватиме свій настрій: легкий, невизначеного напрямку, до 8 м/с.

У четвер циклони диктуватимуть свої умови: дощі й грози — гості в більшості регіонів. Деякі з них принесуть не лише калюжі, а й град, і пориви вітру до 20 м/с. На заході — спокійніше, там без значних опадів. Вночі прохолодно: +7…+18 °C, а вдень — +18…+30 °C залежно від регіону.

У п’ятницю не все буде сонячно: дощі залишаться на Лівобережжі, подекуди — рясні. Інша частина країни побачить ясне небо або хоча б сухі хмари. Температура вночі +10…+16 °C, вдень — приємні +18…+24 °C. Повітря наповнюється пахощами дощів і починає нагадувати про середину червня.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу настане день спокою — молодий антициклон несе стабільність. Усією країною пройде тихе, ясне літо: жодної краплі дощу.Вітер північний, іноді — північно-східний, 7–12 м/с. На південному сході та в Криму ще можливі пориви. Температура вдень — +22…+27 °C. Завершення тижня — як із листівки: синє небо, сонце і жодного натяку на дощ. Уся країна порине в літо — тихе, лагідне, справжнє. Температура вночі +9…+16 °C, вдень — комфортні +23…+28 °C.

Реклама

Яким буде літо 2025?

Травень 2025 року був доволі холодним. Аж до кінця весни сильної спеки не спостерігалося. А от чи буде спекотним літо загалом? На це питання у коментарі «Фактам» відповіла кліматологиня Віра Балабух. За її словами, літні прогнози — це не точні передбачення, які обіцяють сонце чи дощ на певний день. Це, радше, загальна картина того, яким буде сезон: теплішим чи прохолоднішим, сухим чи з дощами.

Такі довготривалі прогнози — це не те саме, що звичні нам на 2-3 дні. Це більше схоже на передчуття, яке базується на аналізі кліматичних змін, поведінки океанів, атмосфери та багатьох інших чинників, які можуть впливати на погоду протягом кількох місяців.

Для цього використовують складні комп’ютерні моделі, які розраховують, що може статися у світі природи. Україна поки не має власних таких систем, тому ми орієнтуємося на прогнози з авторитетних міжнародних центрів — як-от Європейський центр середньострокових прогнозів.

Цього літа, за їхніми даними, температура може бути трохи вищою за норму — на 1–2 градуси. Імовірно, дощів буде менше, особливо на півдні та сході країни. А отже, літо обіцяє бути спекотним і сухим. І хоча іноді природа може здивувати — як це було з травнем — загальні тенденції все ж допомагають нам краще підготуватися до сезону.

Реклама

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВТОМИЛИСЯ ВІД СПЕКИ?! ПОГОДА ГОТУЄ СЮРПРИЗИ!