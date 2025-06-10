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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека відступає: до України йдуть похолодання та дощі

11 червня температура знизиться до +21…+25 градусів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Парасольки

Парасольки / © Pexels

Вже завтра, 11 червня, Україна нарешті зможе зітхнути з полегшенням — виснажлива спека тимчасово залишає країну.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

Температура повітря помітно знизиться: замість «тридцяток» на термометрах буде значно приємніше — від +21 до +25 градусів. На півдні та сході, де спека трималася особливо вперто, також стане легше — +25…+29 градусів. Хіба що подекуди в Криму, на Херсонщині та Миколаївщині сонце ще може «підкинути» температуру вище 30, але це скоріше виняток, ніж правило.

На заході України очікується найбільш відчутне похолодання — вдень тут буде лише +18…+23 градуси. Проте разом із прохолодою прийдуть і опади: із північного заходу насувається атмосферний фронт, який принесе короткочасні грозові дощі. Негода прогнозується в західних, північних областях (окрім Сумщини), а також у Вінницькій, Черкаській та Одеській. Можливі шквали, грози, місцями град.

У Києві 11 червня також можливі короткочасні дощі та грози. У другій половині дня або ближче до вечора не виключені сильні зливи — варто заздалегідь подбати про безпечне паркування авто та не забути парасольку.

Температура повітря у столиці завтра становитиме близько +20 градусів.

Нагадаємо, TSN.ua. підготував ексклюзивний прогноз на тиждень та відповідь кліматолога, чи буде літо 2025 спекотним.

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