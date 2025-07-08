Трамп відновив військову допомогу Україні: чому він передумав

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив надання Україні оборонної зброї.

Про це передає Clash Report.

«Це була війна, якої ніколи не мало бути. Багато людей гине, і вона має закінчитися… Путін несправедливо ставиться до людей. Тому ми надсилаємо Україні оборонну зброю. Я це схвалив», — заявив Трамп.

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На запитання, хто ж віддав наказ про призупинення поставок Україні минулого тижня, Трамп відповів: «Я не знаю, ви мені скажіть».

Нагадаємо, що Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що його чекає сюрприз.

Раніше стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї.

Проте недавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Дональд Трамп пообіцяв більше зброї для України.

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