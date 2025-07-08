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Трамп відновив військову допомогу Україні: чому він передумав
Трамп заявив, що США постачають зброю до України, бо «Путін вбиває багато людей».
Президент США Дональд Трамп заявив, що схвалив надання Україні оборонної зброї.
Про це передає Clash Report.
«Це була війна, якої ніколи не мало бути. Багато людей гине, і вона має закінчитися… Путін несправедливо ставиться до людей. Тому ми надсилаємо Україні оборонну зброю. Я це схвалив», — заявив Трамп.
На запитання, хто ж віддав наказ про призупинення поставок Україні минулого тижня, Трамп відповів: «Я не знаю, ви мені скажіть».
Нагадаємо, що Дональд Трамп здивував різкою заявою про Путіна і заявив, що його чекає сюрприз.
Раніше стало відомо, що США зупиняють постачання Україні деяких видів зброї.
Проте недавно у ЗМІ з’явилася інформація, що Дональд Трамп пообіцяв більше зброї для України.