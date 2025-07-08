"Обсипає всіх купою брехні": Трамп здивував різкою заявою про Путіна

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що всерйоз розглядає санкції проти Росії.

Про це передає Clash Report.

«Путін нас обсипає нісенітницями (дослівно — „купою лайна“, вислів також має нецензурне значення як „ф*гня“). Звучить гарно, але виявляється, що це нічого не означає. Він вбиває багато солдатів. Він вбиває своїх солдатів та їхніх (українських — Ред.) солдатів», — поскаржився Трамп.

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Що думає про санкції

Президент США заявив, що «дуже рішуче розглядає санкції проти Росії», зокрема вивчає законопроект про «дуже жорсткі» санкції проти РФ, який внесено до Конгресу США.

Також Трамп зізнався, що дуже незадоволений Путіним. На запитання журналіста, що він планує робити, глава Білого дому відповів: «Я вам цього не скажу. Хай це буде маленький сюрприз».

«Але одна з речей, які ми зробили — це те, що ми переглянули кожен факт. Це більше, ніж війна з Іраном та Ізраїлем, люди ніколи не бачили нічого подібного», — додав він.

«3-4 дні»

Крім того, президент США вважає, що «війна в Україні тривала б 3–4 дні, але українці мали дуже хороше озброєння».

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«Ми дали українцям найкращу зброю, яку коли-небудь виробляли», — похвалився він.

Як не дивно, Трамп навіть похвалив українців.

«Українці, незалежно від того, чи вважаєте ви несправедливим, що ми дали гроші, були дуже сміливими, бо хтось мав цим керувати. І багато людей, яких я знаю, не керували б цим і не мали б сміливості це зробити. Тож вони боролися дуже сміливо», — визнав глава Білого дому.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Дональд Трамп пообіцяв більше зброї для України.

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