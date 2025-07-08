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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Не тільки ляпасом по обличчю: дружина Макрона знову "показала характер"

Під час офіційного візиту до Великої Британії перша леді Франції Бріжит Макрон демонстративно проігнорувала свого чоловіка, президента Емманюеля Макрона.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Перша леді Франції Бріжит Макрон з чоловіком

Перша леді Франції Бріжит Макрон з чоловіком / © Associated Press

Подружжя Макрон прибуло до Великої Британії з триденним офіційним візитом. Проте перша леді Франції, Бріжит Макрон, одразу ж привернула увагу своєю поведінкою, яка натякнула на розлад у стосунках із чоловіком, президентом Емманюелем Макроном.

Про це пише Daily Mail.

Інцидент стався на базі Королівських ВПС Нортхолт у Західному Лондоні, де президентське подружжя зустрічали принц і принцеса Уельські. Коли Емманюель Макрон зійшов з літака першим, а за ним спускалася його дружина, президент простягнув їй руку допомоги. Однак Бріжит Макрон демонстративно проігнорувала цей жест, змусивши чоловіка зніяковіти та одразу перейти до привітань з принцом Вільямом і Кейт Міддлтон.

Напруга між подружжям була помітна і пізніше: за кілька хвилин, вже сидячи в машині, перша леді Франції повністю занурилася у свій телефон, не звертаючи жодної уваги на чоловіка. Цей епізод лише підсилив припущення про нелегкий період у шлюбі французького президента.

Сьогодні ввечері, під час урочистого державного банкету, король Чарльз III звернеться до гостей із промовою, в якій наголосить на життєво важливому партнерстві між Францією та Великою Британією. Монарх підкреслить, що перед обличчям «безлічі складних загроз» обидві країни «як друзі і союзники, протистоять їм разом».

У своєму тості король також згадає 1000 років «спільної історії та культури наших двох народів», відзначивши численні особисті зв’язки британської королівської родини з Францією.

Нагадаємо, Еммануель Макрон дістав ляпаса від дружини — французька преса гуде про сімейну розбірку президентського подружжя просто на виході з літака. Сталося це під час їхнього візиту до В’єтнаму, і скандальний момент потрапив на камери, коли вони мали виходити з трапа.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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