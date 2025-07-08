Не только оплеухой по лицу: жена Макрона снова "показала характер"

Первая леди Франции Брижит Макрон с мужем / © Associated Press

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Супруги Макрон прибыли в Великобританию с трехдневным официальным визитом. Однако первая леди Франции, Брижит Макрон, сразу же привлекла внимание своим поведением, намекнувшим на расстройство в отношениях с мужем, президентом Эмманюэлем Макроном.

Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на базе Королевских ВВС Нортхолт в Западном Лондоне, где президентские супруги встречали принц и принцесса Уэльски. Когда Эмманюэль Макрон сошел с самолета первым, а за ним спускалась его жена, президент протянул ей руку помощи с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

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Напряжение между супругами было заметно и позже: через несколько минут, уже сидя в машине, первая леди Франции полностью погрузилась в свой телефон, не обращая никакого внимания на мужчину. Этот эпизод лишь усилил предположение о нелегком периоде брака французского президента.

Сегодня вечером, во время торжественного государственного банкета, король Чарльз III обратится к гостям с речью, в которой подчеркнет жизненно важное партнерство между Францией и Великобританией. Монарх подчеркнет, что перед лицом «множества сложных угроз» обе страны «как друзья и союзники, противостоят им вместе».

В своем тосте король также вспомнит 1000 лет «общей истории и культуры наших двух народов», отметив многочисленные личные связи британской королевской семьи с Францией.

Напомним, Эммануэль Макрон достал пощечину от жены — французская пресса гудит о семейной разборке президентских супругов прямо на выходе из самолета. Произошло это во время их визита во Вьетнам, и скандальный момент попал на камеры, когда они должны были выходить из трапа.

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