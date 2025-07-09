"Это очень дорого": Трамп подтвердил, что Украина попросила Patriot

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признал, что Украина действительно просила у США дополнительные системы ПВО Patriot.

Об этом глава Белого дома сказал на сегодняшней пресс-конференции, передает Clash Report.

По словам президента США, он изучит этот запрос.

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Украина пригласила Patriot. Я посмотрю. Но он очень дорог», — сказал Трамп.

Также он заявил, что «не доволен происходящим в Украине». Президент США еще раз призвать прекратить ракетные и дроновые атаки: «Это нужно остановить. Погибает до 7000 человек каждую неделю с обеих сторон».

Напомним, что вчера Дональд Трамп удивил резким заявлением о Путине и заявил, что российский диктатор осыпает всех кучею лжи.

Также Трамп заявил, что возобновил военную помощь Украине.

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