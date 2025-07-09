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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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357
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2 хв

У Києві чоловік жорстоко побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон: деталі справи

Поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко напав на 21-річну дівчину в під’їзді.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
У Києві чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон

У Києві чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон / © Національна поліція України

У Києві поліцейські оперативно затримали зловмисника, який здійснив жорстокий напад на 21-річну дівчину в під’їзді житлового будинку. Нападник розпилив жертві в обличчя сльозогінний газ, кілька разів ударив металевою палицею по голові та заволодів її телефоном.

Про це повідомили у Поліції Києва.

Повідомлення про інцидент у Солом’янському районі надійшло на спецлінію 102. Слідчо-оперативна група одразу виїхала на місце події. Як з’ясувалося, зловмисник, приховавши обличчя під мотоциклетним шоломом, підстерігав дівчину, коли вона виходила з ліфта. Після нападу він швидко зник.

Чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон / © Національна поліція України

Чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон / © Національна поліція України

Попри спроби нападника уникнути викриття, зокрема зміну одягу та використання маскування, оперативники менш ніж за добу встановили його особу. 34-річного мешканця столиці затримали.

Чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон. / © Національна поліція України

Чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон. / © Національна поліція України

Затриманому чоловікові повідомлено про підозру за статтею про розбій, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров’я, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон. / © Національна поліція України

Чоловік побив дівчину в під’їзді та відібрав телефон. / © Національна поліція України

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва патрульні зупинили автомобіль BMW. Водій проїхав на червоне світло і мав закритий номерний знак. Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік перебуває у розшуку Територіального центру комплектування (ТЦК) за порушення правил військового обліку.

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